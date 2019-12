Une première récolte encourageante

C’est un peu plus de 22 000 kilos de denrées et 171 000 $ qui ont été récoltés jeudi dernier lors des ponts payants des différentes intersections, arrêts d’autobus et aux entrées de Laurier Québec et Place Ste-Foy lors de la 19e guignolée des médias.

Sachez qu’elle (la guignolée) se poursuit jusqu’au 24 décembre dans les Provigo, les Maxi, les pharmacies Jean Coutu et chez Via Capitale, qui recevront les dons en argent ou en denrées non périssables. De plus, vous pouvez faire un don en ligne sur le site de Moisson Québec (www.moissonquebec.com) ou en textant REMPL IR au 20222 pour faire un don de 10 $.

Talents récompensés

Le Salon des artisans de Québec, qui a pris fin hier, a dévoilé les lauréats de ses prix. Léonce, qui offre une collection d’accessoires hivernaux indispensables pour nos hivers canadiens, a gagné le Prix Desjardins en métier d’art ; La Terre du 9, qui crée des produits à base d’ail noir et de champignons, a mis la main sur le Prix Desjardins agroalimentaire alors que Un Océan de saveurs, qui manie avec brio l’arrimage des algues afin de nous faire goûter aux bienfaits de la mer, a raflé le Prix Coup de Cœur Métro. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Roger Paradis (promoteur du Salon), Jeanne d’Arc Lefrançois, de Desjardins (Chutes Montmorency), Denis Saint-Laurent, La Terre du 9, Céline Rivière, Léonce, Antoine Nicolas, Un Océan de saveurs, Marie-Christine Blackburn, La Flambée, et Alain Sauvé, de Desjardins (Limoilou).

Biscuit sourire

Des franchisés Tim Hortons sont passés par les bureaux de la Fondation Élan, le 22 novembre dernier, afin de lui remettre un chèque de près de 26 000 $, résultat de la récente campagne Biscuit Sourire de Tim. Ce montant sera entièrement dévolu à la clientèle enfants-adolescents qui reçoit les services du CIUSSS de la Capitale-Nationale – IRDPQ. Du 16 au 22 septembre, en achetant pour 1 $ un Biscuit Sourire chez Tim Hortons, la totalité de votre 1 $ était versée à plus de 500 organismes caritatifs locaux dans les communautés partout au pays. Sur la photo, 2e rangée : Patrick Marquis et Mélanie Lavoie, franchisés Tim Hortons, entourés par les enfants-usagers et les chiens de thérapie de l’IRDPQ, de la Fondation Élan. À l’arrière (debout) : Annie Gagnon, directrice générale, Jean-Claude Thériault, trésorier par intérim, Mireille Ouellet et Bénédicte Dupuis, administratrices, et Dave Pichette, président de la Fondation Élan.

Sur le dos !

Prompt rétablissement à mon ami Pierre Jobin (photo) chef d’antenne au bulletin de nouvelles 12 h et 18 h de TVA Québec, qui se remet très bien d’une intervention chirurgicale au dos, subie il y a quelques jours. Le connaissant, je suis persuadé que Pierre continuera, pendant sa convalescence, d’éplucher ses journaux et de suivre toute l’actualité en prévision de son retour en ondes prévu pour le 14 janvier 2020.

Anniversaires

Jeff Petry (photo), défenseur pour le Canadien de Montréal, 32 ans... Sandra Dorion, chanteuse de l’ex-groupe Nuance, 56 ans... Felicity Huffman, actrice américaine de télé, 56 ans... John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, 66 ans... Louison Danis, comédienne et actrice québécoise, 68 ans... Tom Kite, golfeur professionnel américain, 70 ans... Monique Miller, comédienne et actrice québécoise, 86 ans... Kirk Douglas, acteur et producteur américain, 103 ans.

Disparus

Le 9 décembre 2014. Robert « Bob » Hébert, 91 ans, fondateur et propriétaire de la fameuse Tabagie 500, de la rue Racine à Chicoutimi jusqu’en 1977... 2016. Marcel Leboeuf, 95 ans, ex-animateur, journaliste et directeur gérant de CKCV qui a ensuite poursuivi une seconde carrière en relations publiques à l’Université Laval... 2013. Eleanor Parker, 91 ans, actrice américaine... 2012. Norman Joseph Woodland, 91 ans, l’inventeur du code-barres... 2010. Fernand Houle, 77 ans, président fondateur d’EBC... 2003. Paul Larivée, 72 ans, ancien joueur de hockey des Braves de Valleyfield et des Reds de Providence.