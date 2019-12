Victoire cruciale pour les 49ers

Toutes les conditions semblaient réunies pour que les 49ers s’effondrent. Un duel difficile dans l’environnement hostile de La Nouvelle-Orléans. Un match spectaculaire du quart-arrière des Saints Drew Brees. Deux déficits de 13 points tôt dans le match, en première demie. Menés par un Jimmy Garoppolo qui a encore fait mal paraître ses dénigreurs, les Niners ont fait fi de tous ces obstacles pour signer une victoire énorme dans un match de fous.

Après deux défaites en trois semaines aux mains de clubs dominants comme les Ravens (11-2) et les Packers (10-3), les 49ers sentaient la pression monter, mais ont gardé leur sang-froid dans un festival offensif remporté au compte de 48-46.

Ils ont ainsi signé leur 11e victoire cette saison et s’ils devaient terminer au sommet de leur division, les chances sont bonnes qu’ils profitent de l’avantage du terrain en séries.

Pour les 49ers, c’est avant toute chose la manière dont ils l’ont emporté qui a de quoi rassurer les troupes. Jusqu’ici cette saison, malgré leur rendement fort satisfaisant, ils ont surtout misé sur leur défensive hargneuse et un jeu au sol productif. Il était donc permis de croire qu’aux moindres ratés de la défensive, le château de cartes allait s’écrouler. Plus maintenant.

Solide Jimmy G !

Le quart-arrière Jimmy Garoppolo a pris les choses en main dès le début de la rencontre. Et ce n’était qu’un début pour celui qui a terminé la rencontre avec 349 verges et quatre passes de touché en plus d’avoir complété 74,3 % de ses 35 passes.

Difficile de ne pas souligner la contribution monstre de son ailier rapproché George Kittle. En plus d’inscrire un touché, il a réussi le jeu clé du match sur la poussée ultime des 49ers, un gain de 39 verges sur un critique quatrième essai et deux verges à franchir qui aurait tué les 49ers s’ils avaient échoué. Kittle n’est plus seulement un bon ailier rapproché, il se hisse au sommet à sa position en étant un joueur complet dans toutes les phases du jeu.

Jamais la défensive n’avait concédé plus de 27 points cette saison et elle en a donné autant juste en première demie face aux Saints, qui se sont rapidement dotés d’avances de 20-7 et 27-14.

Kyle Shanahan, qui concocte le plan de match offensif des 49ers, s’est montré plus agressif que jamais dans une situation qui l’imposait. Il a plusieurs fois pigé dans le sac à surprises, notamment sur une passe surprise du receveur Emmanuel Sanders sur une feinte de double jeu renversé.

Dès la première demie, les deux équipes ont cumulé 581 verges d’attaque. À un certain point au deuxième quart, il y avait eu six passes de touché de part et d’autre, mais seulement quatre passes incomplètes !

Plusieurs pensaient que les 49ers ne misaient pas sur le type d’équipe capable de survivre à une telle pétarade offensive, mais ils ont démontré qu’ils pouvaient aussi gagner de cette façon. Fallait quand même le faire, dans un deuxième match de suite sur la route, après un duel extrêmement physique face aux Ravens une semaine plus tôt.

Dur pour les Saints

La défaite laisse des traces chez les Saints et pas seulement pour le positionnement dans la conférence nationale en vue des séries. Ils ont perdu les services de deux secondeurs partants, de l’ailier rapproché Jared Cook, mais surtout, on a aperçu Drew Brees se plaindre de douleurs au bras droit en fin de rencontre. Rappelons qu’il s’était blessé à l’épaule droite et avait raté cinq matchs en début de saison. Ce sera un dossier à suivre.

La défensive a pour sa part donné deux fois plus de 30 points dans les trois dernières semaines et le demi de coin Eli Apple semble ciblé par les quarts adverses.

La course est toutefois loin d’être terminée dans une conférence où au moins cinq des six clubs qui se qualifieront en séries auront des chances légitimes de tout rafler.

Les gagnants

Jimmy Garoppolo

Le quart-arrière des 49ers a signé une sixième poussée victorieuse au quatrième quart. Il a aussi connu un troisième match d’au moins quatre passes de touchés cette saison, ce que seuls Steve Young et Jeff Garcia ont vécu dans l’uniforme des 49ers.

Drew Lock

À son deuxième départ en carrière, Lock est devenu le premier quart-arrière recrue depuis 1950 à gagner plus de 300 verges avec trois passes de touché à son premier match sur la route en carrière. Il a cinq passes de touché en deux matchs et sème l’espoir chez les Broncos.

Les Ravens

Ce n’était qu’une formalité, mais la victoire face aux Bills a fait d’eux la deuxième équipe officiellement qualifiée pour les séries. Reste maintenant à aller chercher l’avantage du terrain.

Matt Ryan

Il est rare qu’un joueur des Falcons fasse sa place au rayon des bonnes nouvelles cette saison, mais Matt Ryan a réalisé un fait d’armes à souligner en devenant le deuxième quart-arrière le plus rapide de l’histoire à franchir la barre des 50 000 verges en carrière. Il a mis 186 matchs pour y arriver et seul Drew Brees (183) a fait mieux.

Les Chiefs

La victoire a assuré aux Chiefs le titre de leur division et ainsi une place en séries. Ils ont battu les Patriots, qui n’avaient pas perdu chez eux depuis le 1er octobre 2017.

Les perdants

Les Texans

Quelle performance atroce face aux Broncos pour cette équipe qui venait de battre les Patriots ! Peut-être qu’on s’est crus parvenus au but avant le temps ? Les deux matchs en trois semaines face aux Titans détermineront l’issue dans une division que les Texans semblaient survoler.

Les Jaguars

Que ce soit Nick Foles ou Gardner Minshew, cette équipe continue de jouer du football exécrable avec sa quatrième défaite de suite par au moins 17 points. L’entraîneur-chef Doug Marrone est condamné à perdre son emploi.

Les Colts

Décidément, les équipes de la division Sud de l’AFC en ont arraché hier ! Les Colts, en s’inclinant face à une équipe prenable comme les Buccaneers, peuvent pratiquement dire adieu à leurs chances de prendre part aux séries.

Les Patriots

Les trois défaites des Patriots sont survenues contre les Chiefs, les Ravens et les Texans. Quel est le point en commun ? Ils sont tous les trois premiers de leur division. Ce n’est pas bon signe quand les Pats ne peuvent battre les meilleurs.

La ligue

Depuis que la ligue a opté pour un système qui permet de revoir chaque décision concernant les appels d’interférences ou celles qui n’ont pas été punies, celui-ci couvre les officiels de ridicule. Cette fois, c’est la fin du match entre Dolphins et Jets qui a été affectée. À la fin de la saison, parions qu’on effacera tout.

5 Jeux de la semaine

1- Les Chiefs s’imposent

Tandis que les Chiefs s’accrochaient à une avance de sept points en fin de match, les Patriots menaçaient avec le ballon à cinq verges de la zone des buts, après une poussée tardive de 63 verges. Sur un quatrième essai et trois verges à faire, Tom Brady s’est tourné vers son receveur de prédilection, Julian Edelman, mais le demi de coin des Chiefs Bashaud Breeland veillait au grain et a rabattu la passe pour procurer la victoire aux siens. Un gros jeu dans un gros moment.

2- Tout un retour !

Un joueur a fait la différence dans la victoire des Steelers face aux Cardinals et c’est l’explosif receveur recrue Diontae Johnson. Non seulement il a capté six passes pour 60 verges et un touché, mais, surtout, il a inscrit un touché sur un sublime retour de dégagement en galopant sur 85 verges. Dans un match lors duquel l’attaque n’a généré que 275 verges, cette contribution a tout changé.

3- Solide jeu défensif

Les Broncos ont surpris les Texans en grande partie parce que leur offensive a repris vie, mais un jeu défensif exécuté avec brio leur a permis de donner le ton dès le premier quart. Le secondeur Jeremiah Attaochu a récupéré un échappé et voyant qu’il n’y avait pas d’issue pour porter le ballon plus loin, il l’a remis au maraudeur Kareem Jackson, qui a eu le champ libre pour aller inscrire un touché sur 70 verges. La beauté de la chose, c’est qu’il a fait le coup contre son ancienne équipe.

4- Encore un ailier rapproché

Cette saison, les Ravens jouent fréquemment avec deux, voire trois ailiers rapprochés, et le quart-arrière Lamar Jackson connaît beaucoup de succès avec eux. Avec la blessure de Mark Andrews, Hayden Hurst a pris le relais en réalisant le jeu clé d’un match corsé face aux Bills, un touché sur une réception de 61 verges. Ce long jeu a porté la marque à 17-6 en faveur des Ravens et il a compté pour près de la moitié des 139 verges aériennes durement gagnées par l’équipe.

5- Long jeu de passe

Le receveur des Falcons Olamide Zaccheaus est une recrue qui a été ignorée au dernier repêchage. À ce jour, il n’avait toujours pas capté une passe dans la NFL, jusqu’à ce que Matt Ryan le repère au milieu du terrain en décochant une bombe. Zaccheaus a battu de vitesse le demi de coin des Panthers Donte Jackson pour filer vers la zone des buts pour un touché de 93 verges. Pas trop mal pour une première réception dans la grosse ligue !