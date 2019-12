BRISSON, Philippe



À l'Hôpital du St-Sacrement, est décédé à l'âge de 92 ans, dans la paix et la sérénité, monsieur Philippe Brisson, époux de feu madame Lucille Bolduc. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Brisson et de feu dame Lidwine Brisson. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :jeudi le 12 décembre 2019 de 19h à 21h.Vendredi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Louis-Gilles Petit), Sylvie (Normand Larochelle), Hélène (Rock Richard), René, Isabelle (François Roy) et Sylvain (Nadine Côté); ses petits-enfants: Janie (Kevin), Claude, Valérie (Samuel), Andréane (David), Claudia, Patrick, Sophie, Laurie, Camille, Benjamin, Roxanne et Naomi; ses arrière petits-enfants: Léa, Jacob, Raphaël et Tommy; ses frères et soeurs: feu Lucien, Marguerite (feu René Hostiou), Thérèse, feu Gertrude (feu Sylvio Girard), Jeanne-D'Arc (André Turcotte), Clément (Lucie Beaudoin) et Anne-Marie (Roger Guénard); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Nazaire Bolduc, feu Victor Bolduc, feu André Bolduc (Huguette Grenier), Camille Bolduc , feu Gaétan Bolduc et feu Louisette Bolduc, ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Fabrique de la Paroisse de St-Augustin-de-Desmaures. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement, pour les bons soins prodigués.