Gilles Lehouillier, maire de Lévis et René Bégin, président de la Caisse Desjardins de Lévis, ont procédé récemment, à titre de coprésidents d’honneur, au lancement de la campagne de financement du Comptoir Le Grenier avec un objectif de 1,4 M$.

Ils seront appuyés par trois ambassadeurs : Francis Lacasse, vice-président et directeur général chez Honco, Cendrine Cartegnie, présidente-directrice générale de Synertek et de Sœur Monique Paradis de la congrégation de la Charité de Saint-Louis. La campagne de financement en cours permettra la réalisation du projet de relocalisation du Comptoir Le Grenier qui se retrouvera au cours de l’année 2020 à l’église du Christ-Roi. Le Comptoir Le Grenier est un organisme communautaire offrant différents services d’aide alimentaire aux personnes et aux familles dans le besoin.

Amour Humour

Photo courtoisie

La 19e soirée Amour/Humour, au profit de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS) mettra en vedette, le mercredi 5 février, à 20 h, au Capitole de Québec, Liana Bureau (photo 1) originaire de Cap-Rouge pour la portion Amour avec une prestation exclusive aux détenteurs de billets souper-spectacle (dès 18 h), et Peter McLeod (photo 2) pour la partie Humour. La soirée, dont les profits serviront à améliorer la qualité de vie des personnes aînées vulnérables et celle des nouveaux arrivants et pour le financement de projets du Centre de recherche, sera sous la coprésidence d’honneur de Denis Laforest (photo 3), directeur général de la Caisse Desjardins de Québec et du Dr Jean-Pierre Després (4), directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne - Université Laval. Renseignements et achat de billets : 418 691-0766 ou en ligne à www.fondationfais.org .

Prix Hommage APCHQ

Photo courtoisie

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), région de Québec, a profité de la tenue du 33e Gala des Prix Nobilis, le 28 novembre dernier, pour décerner son prix Hommage APCHQ 2019. Mis sur pied en 1999, ce prix permet à l’Association de rendre un témoignage public à une personnalité d’affaires visionnaire et très engagée dans l’industrie de la construction et de l’habitation de la grande région de Québec. Cette année, le Prix Hommage a été décerné à la mémoire d’André Rousseau (André Rousseau Construction) décédé le 9 décembre 2013, à l’âge de 73 ans. C’est en 1963 qu’André Rousseau avait fondé sa compagnie de construction. Sur la photo, Dominique Rousseau, petite-fille d’André Rousseau, reçoit le prix des mains de Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ, région de Québec.

Encore France

Photo courtoisie

France Bouchard, photographe de Lac-Beauport, s’est à nouveau illustrée lors de la soirée Hommage des PPOC-Québec (Professional Photographers of Canada) tenue le 1er décembre à Trois-Rivières. France s’est vu décerner le titre de photographe Commercial de l’année grâce a la qualité supérieure de ses images. L’image de France, (Les portes de l’imaginaire) a remporté le trophée dans la catégorie Architecture, donc la meilleure de sa catégorie. Aussi son image (Tendance Cosmique) a reçu le prix de Choix du juge. Quatre de ses images ont été sélectionnées pour inclusion dans une exposition provinciale célébrant le meilleur de la photographie professionnelle au Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jérémy Gabriel (photo) chanteur natif de Charlesbourg, 23 ans... Daniel Boudreault (photo), animateur des émissions Virage et Virage Plus à TéléMag depuis septembre 1997, 53 ans.... Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste (Hamlet), 59 ans... Claudette Dion, chanteuse, sœur de Céline Dion, 71 ans... Simon Durivage, ex-animateur du Club des Ex au Réseau de l’information (RDI), 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 décembre 2018. Raoul Hunter (photo), 92 ans, professeur d’arts, sculpteur et caricaturiste de Québec... 2017. Raymond E. Kassar, 89 ans, président et chef de la direction de l’entreprise Atari de 1978 à 1983... 2016. Christian Simard, 67 ans, chanteur-claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80.