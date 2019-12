Équipe Canada junior: Alexis Lafrenière toujours au repos?

OAKVILLE, Ontario | Meilleur joueur au pays et vu comme le plus bel espoir en prévision de la prochaine séance de sélection de la LNH, Alexis Lafrenière fait jaser depuis le début du camp de sélection final d'Équipe Canada junior, et ce, même s’il n’a pas encore chaussé les patins.

Tenu au repos pour une deuxième journée de suite après avoir récolté 11 points en quatre rencontres en Abitibi, la vedette de l’Océanic de Rimouski s’est offert une petite séance de vélo stationnaire pendant que ses coéquipiers suaient à grosse gouttes sur la glace. Il n’a d’ailleurs pas encore été rendu disponible aux médias.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le prodige de Saint-Eustache, qui revendique 70 points en 32 matchs cette saison, ne participera aux deux matchs préparatoires contre les étoiles universitaires de U Sports, mercredi et jeudi.

«Il a besoin de quelques jours de congé pour soigner quelques bobos [...] On prend ça un jour à la fois. C’est une décision de notre groupe de direction. On croit juste qu’il a besoin de récupérer pour être prêt. Il a fait l’équipe l’an passé et on sait tous qu’il sera sur l’équipe cette année», a dit pour sa part le directeur général Mark Hunter, pressé de questions à ce sujet.

Lafrenière était parti de Val-d’Or dimanche soir dans l’autocar de l’Océanic qui l’a ensuite déposé à Montréal, d’où il a pris un avion le lendemain matin pour Toronto.

Rappelons que Lafrenière avait raté la Série Canada-Russie en novembre en raison d’une blessure.