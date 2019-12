Et si l’Alberta avait raison?

En débarquant à Ottawa avec huit ministres séniors, le premier ministre de l’Alberta a enfin mis la démagogie de côté. Fini les déclarations incendiaires sur le Québec et la péréquation.

Jason Kenney a choisi la voix de la raison. Son plaidoyer n’en est que plus crédible.

À tous ceux qui le jugent de haut, il a rappelé, statistiques à l’appui, l’énorme contribution du secteur énergétique de l’Alberta à la prospérité du Canada d’aujourd’hui.

Car ce sont bien 23 milliards de dollars net par an que l’Alberta, ses citoyens et ses entreprises retournent au gouvernement fédéral. Avec 12 % de la population, l’Alberta a généré le tiers des investissements privés au pays et créé le quart des emplois de 1994-2014 !

Imaginez...

Imaginez si le Québec avait perdu 80 000 emplois en 5 ans. Si notre PIB par habitant avait chuté de 14 % et la valeur de la capitalisation boursière de nos entreprises avait perdu plus de 100 milliards de dollars.

Imaginez si Justin Trudeau avait fait campagne en promettant de se battre contre notre industrie aérospatiale. Imaginez si la nouvelle réglementation environnementale d’Ottawa mettait en péril la construction d’un nouveau barrage hydro-électrique dont dépend notre reprise économique.

Voilà ce à quoi l’Alberta est confrontée.

Et le climat ?

L’Alberta doit certainement en faire plus, beaucoup plus dans la lutte contre les changements climatiques.

Or, Jason Kenney ne demande pas d’être exempté de tout effort, il demande que les plans d’Ottawa pour lutter contre les changements climatiques tiennent compte de la crise qui secoue sa province.

Finalement, il demande à Ottawa et aux autres provinces de se mettre dans ses souliers.

Dans la mesure où la planète aura encore besoin de pétrole pour les 30 prochaines années, ce n’est peut-être pas si fou que ça, que de se préoccuper de la prospérité de l’Alberta.