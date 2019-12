«Je le mets dans la catégorie des grands» : le Québec réagit au décès de l'animateur Jean Pagé

Le décès de l’animateur et journaliste sportif Jean Pagé a provoqué de nombreuses réactions chez ses collègues et amis.

Le commentateur Rodger Brulotte lui a notamment rendu un bel hommage, mardi matin, sur les ondes de TVA Nouvelles.

«Je le mets dans la catégorie des grands avec [René] Lecavalier et [Richard] Garneau», a indiqué Brulotte, soulignant au passage la qualité de son français, sa gentillesse légendaire, son respect pour les autres et son apparence soignée.

«Tu vas me manquer, mon ami», a pour sa part écrit Bertrand Godin, publiant du même coup une photo du défunt et lui sur son compte Twitter.

Ces deux hommes avaient une passion commune pour la course automobile et avaient assuré ensemble la description de la série IndyCar à TVA Sports.

«J'apprends avec tristesse le décès de Jean Pagé, a écrit Denis Coderre sur Facebook. Nous venons de perdre un ami, un allié, un homme d'une grande sensibilité pour les autres, dévoué à plusieurs causes, dont celle du cancer de la prostate [Procure]. Je l'adorais comme animateur et journaliste sportif. J'ai eu l'occasion de le côtoyer souvent pendant ma carrière et j'ai toujours apprécié son amitié, son professionnalisme et sa sensibilité envers les autres.»

Simplicité et courage

Tous ces témoignages s’ajoutent notamment à celui du journaliste Réjean Tremblay qui, dans une touchante chronique publiée dans «Le Journal de Montréal», avait rendu hommage à son ami en juin dernier.

«Je connais Jean Pagé depuis presque toujours, écrivait ainsi Réjean Tremblay. On a joué des dizaines de matchs de tennis ensemble, on a couvert le conseil municipal de Chicoutimi, on s’est battu dans une chambre d’hôtel à Saint-Pétersbourg en Russie, on s’est rendu quelques services dans la vie. [...] Il y a 23 ans, c’était avant Noël, j’ai appris qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, Il a été opéré et traité, est devenu porte-parole de Procure, et la simplicité et le courage avec lesquels il a fait face au drame m’ont toujours impressionné.»

Autres réactions

François Legault

Je garde de beaux souvenirs de Jean Pagé à la Soirée du hockey. Un homme tellement sympathique. Mes sympathies à sa famille et ses proches. — François Legault (@francoislegault) December 10, 2019

Pascal Bérubé

Jean Pagé nous manquera. Je l'aimais beaucoup.



J'ai eu l'occasion de saluer son action en faveur de la santé des hommes lors de la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate à l'@AssnatQc.



À sa famille et ses proches, mes meilleures pensées.#Assnat #PolQc pic.twitter.com/3BEoFUML5k — Pascal Bérubé (@PascalBerube) December 10, 2019

Yvon Pedneault

Valérie Plante

Jean Pagé aura non seulement laissé sa marque à la barre de la Soirée du hockey, mais aussi dans tout l’univers sportif, radiophonique et télévisuel. Sa passion et son tact vont nous manquer. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. https://t.co/gtRPcvmxXJ #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 10, 2019

François Paradis

C’est avec grande tristesse que j’apprends ce matin le décès de Jean Pagé. Un privilège d’avoir eu la chance de le revoir tout dernièrement, afin de lui remettre la médaille d'honneur de l’Assemblée nationale. Mes pensées toutes particulières vont à ses proches et à sa famille. pic.twitter.com/1nrVovK88M — François Paradis (@fparadislevis) December 10, 2019

Nathalie Roy

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Jean Pagé. J’ai eu le privilège de travailler à ses côtés à TQS alors qu’il était à la barre de l’émission 110 %. Tout un gentleman. Une pensée pour ses proches. #PolQc #AssNat https://t.co/hOzeiHxhfw — Nathalie Roy (@NathalieRoyCAQ) December 10, 2019

Dominique Anglade

Une grande voix du petit écran s’est éteinte. Jean Pagé aura marqué l’univers du sport québécois de façon indélébile. Mes condoléances à la famille et aux amis.#JeanPagé https://t.co/Dwh4hhC5jg — Dominique Anglade (@DomAnglade) December 10, 2019

Jean-Charles Lajoie

Il y a des gens que l’on rencontre et qui changent la trajectoire, d’une seule conversation, d’un seul geste. J’ai eu l’immense privilège de recevoir la leçon de Jean Pagé. Ce fameux déjeuner a modifié mon parcours et je lui dois beaucoup. Repose en paix Jean et merci. — Jean-Charles Lajoie (@JiCLajoie) December 10, 2019

Denie Coderre

J'ai eu l'occasion de côtoyer souvent #JeanPagé notamment pendant ma carrière.J'ai toujours apprécié son professionnalisme, son intégrité de travail.Mes sympathies les plus sincères à sa famille,proches et ses nombreux amis(es)Une des plus belles voix dans monde des médias. #RIP pic.twitter.com/Q2MyJMy51Y — DenisCoderre (@DenisCoderre) December 10, 2019

Thérèse Parisien

Merci Jean. Pour tout. Ton professionnalisme, ta bonté, ta générosité...Et tous ces merveilleux fous rires quand on travaillait ensemble. https://t.co/O5YXw9D0hI — Thérèse Parisien (@thereseparisien) December 10, 2019

Louis Jean

Triste nouvelle. Un grand animateur mais surtout un grande homme qui a marqué ma carrière. Sincères sympathies à la famille et aux proches de M. Pagé. https://t.co/hKUMK5jGwd — Louis Jean (@LouisJeanTVAS) December 10, 2019

Marie Grégoire

J’ai eu le bonheur de travailler avec Jean Pagé, un homme généreux. Il nous manquera. Mes pensées à ses proches.

Jean Pagé, dernier animateur de la Soirée du hockey à Radio-Canada, n'est plus https://t.co/q03idwfCf6 — Marie Grégoire (@magregoire) December 10, 2019

Jean-Philippe Bertrand

Pour moi Jean Pagé sera toujours associé à la Soirée du « hackey »...et à cette pièce d'anthologie. Bon repos Jean! https://t.co/l7tC9uqgeG — JP Bertrand (@jp_tvasports) December 10, 2019

Pierre Arcand

Jean Pagé un commentateur sportif qui a toujours eu l’amour du public. Grâce à lui bien de nos soirées du hockey furent mémorables. Mes sincères condoléances à la famille. #polqc #assnat #plq https://t.co/B2wIoxDyse — Pierre Arcand (@PierreArcand) December 10, 2019

Marguerite Blais