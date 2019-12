La Brasserie Maltco à l’assaut du Québec

La Brasserie Maltco passe à l’offensive pour conquérir le marché des bières artisanales au Québec. L’entreprise ouvre une nouvelle usine de production avec une salle de dégustation dans le Marché Jean-Talon, à Charlesbourg.

L’établissement, d’une superficie de 20 000 pieds carrés, a une capacité de brassage de plus de 40 000 hectolitres. Pour la première année, 9000 hectolitres d’or blond y seront produits, soit environ 2 millions de canettes.

«Nous sommes sur les tablettes depuis environ 10 jours et déjà la demande est très forte», indique au Journal le copropriétaire, Patrick Lessard. «Pour les consommateurs, nous ouvrons jeudi», ajoute-t-il.

Ce sont les patrons de la microbrasserie Les Maltcommodes, à Beauport, qui sont derrière ce projet de 4 millions $. Une quinzaine d’emplois ont été créés.

En plus de la conception des produits à base de houblon, la Brasserie Maltco abritera un musée sur l’histoire de la bière québécoise. Cet espace devrait toutefois être accessible aux clients seulement en début 2020.

Supermarchés et dépanneurs

La majorité des produits de la Brasserie Maltco seront distribués dans les supermarchés et les dépanneurs dans la grande région de Québec et à travers la province. Il sera aussi possible d’acheter des bières sur place.

«Pour nous, c'était important de créer quelque chose de plus gros qu'une microbrasserie et de redonner à notre industrie», indique Alain Rochette, un des quatre associés à l'origine du projet.

La Brasserie Maltco produira quatre sortes de bière, soit La Tannante (Weizen blanche), la Sacripante (Lager de style Steam Beer), la Fraîchier (Winooski NEIPA) et l'Achalante (Irish Red Ale crémeuse). Ces produits sont présentement disponibles dans 160 points de vente dans la région de Québec.

«À partir de la mi-janvier, nous commencerons à distribuer à travers la province», avance l’homme d’affaires Patrick Lessard.

Ce dernier espère aussi voir ses bières vendues dans des restaurants et des hôtels. Pour le moment, ils sont offerts à la microbrasserie Les Maltcommodes.