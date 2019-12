Méfait et possession de cocaïne: Donald Brashear plaide coupable

L’ancien joueur de hockey Donald Brashear a plaidé coupable, ce matin, à des accusations de méfait et de possession de stupéfiants.

Au lendemain du 4 juin dernier, après que le propriétaire de l'immeuble où il résidait, le concierge et un huissier l'eurent expulsé de son appartement, Brashear est revenu dans le logis.

«Le concierge s’est aperçu que la fenêtre à côté de la porte-patio avait été cassée et les policiers ont été appelés», a relaté le poursuivant, Me Jean-Philippe Robitaille.

Une fois sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’ancien joueur de hockey. En le fouillant, ils ont constaté qu'il avait en sa possession un sachet contenant 0,6 g de cocaïne.

En raison des efforts faits par Brashear depuis les événements, le juge Mario Tremblay a décidé de suivre la suggestion faite en commun par les avocats et d'accorder à l'homme de 47 ans une absolution conditionnelle. Brashear devra, pour une période de six mois, garder la paix et avoir une bonne conduite.

