Message de la Fondation Monbourquette

Nous vous remercions une fois de plus d’avoir mentionné dans une de vos récentes rubriques les différentes ressources offertes aux endeuillés sur le site web de la Fondation Monbourquette. Nous sommes certains que cela pourra être utile à plusieurs de vos lecteurs et lectrices. Bien qu’il soit universel, le deuil demeure une expérience unique et il constitue l’un des événements les plus stressants dans la vie d’un individu.

Nous recevons des appels chaque semaine de professionnels du domaine de la santé et de personnes endeuillées qui cherchent des ressources ou des références pour faciliter la compréhension du processus de deuil ainsi qu’aider à mieux vivre et traverser les différentes étapes et émotions suivant le décès d’un être cher.

Je vous avais mentionné dans mon courriel précédent que nous ajouterions une liste des différents livres sur le deuil, ainsi que des CD et des vidéos, sur notre site web dans les semaines à venir. La liste est maintenant en ligne et je me permets de vous envoyer le lien à titre d’information : www.fondationmonbourquette.com/deuil-lectures-et-references.

Natalie Ann Godbout, responsable Administration et Communications

Je me suis permis de publier votre mot tant le besoin en livres sur ce difficile sujet me saute aux yeux régulièrement. Ça me permet aussi de faire d’une pierre deux coups en réitérant auprès de mon lectorat le fait que même si la Fondation Monbourquette n’a plus officiellement de bureau, elle n’en continue pas moins sa mission auprès des endeuillés.