Un Evgeni Malkin en pleine forme attend le Tricolore

Maintenant que le Canadien de Montréal a sorti la tête de l'eau, son défi est de bâtir une série de succès.

Face aux Penguins de Pittsburgh, mardi soir, il tentera de signer une troisième victoire en quatre matchs. Cependant, pour y parvenir, il devra contenir le joueur de centre Evgeni Malkin, qui a pris les choses en main pour son équipe en l'absence de Sidney Crosby.

Depuis que son capitaine est tombé au combat, Malkin a récolté 20 points en 13 rencontres. Et les «Pens» se portent plutôt bien, eux qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs, dont leurs trois plus récents.

L'entraîneur-chef du CH, Claude Julien, aura une décision à prendre quant à ses gardiens, sachant que sa troupe accueillera les Sénateurs d'Ottawa le lendemain.

Rappelé du Rocket de Laval dimanche, l'attaquant Riley Barber devrait disputer un premier match avec le Tricolore.