Un ex-prof qui a leurré une centaine d’ados quitte le pénitencier

Un ancien prof d’éducation physique de Sherbrooke qui a leurré 108 jeunes grâce à de faux profils Facebook a obtenu sa libération conditionnelle mardi, après avoir purgé environ la moitié de sa peine de 11 ans.

Simon Fortier quittera sous peu le pénitencier à sécurité minimale de Laval pour résider dans une maison de transition spécialisée en délinquance sexuelle.

Photo courtoisie Simon Fortier

Libéré

Afin de protéger la société, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) lui a toutefois imposé un suivi psychologique et une obligation de divulguer toutes ses relations intimes ou amicales avec des gens ayant des enfants.

L’homme maintenant âgé de 36 ans a plaidé coupable en 2016 à de nombreux chefs de leurre informatique, de possession et production de pornographie juvénile, d’incitation à des contacts sexuels et d’extorsion, notamment.

Par l’entremise de faux profils Facebook, l’ex-prof ciblait des filles de 8 à 17 ans.

Fortier offrait aux victimes de joindre une agence de mannequins, mais celles-ci devaient d’abord lui prouver qu’elles ne craignaient pas de se dénuder devant leur webcam.

Il a même exigé que des jeunes filles se masturbent avec des objets ou commettent des actes de bestialité, sans quoi il diffuserait les clichés sur les réseaux sociaux.

« Vous avez profité de la vulnérabilité et de l’accessibilité des victimes pour assouvir vos propres besoins sexuels », a rappelé mardi la commissaire Jessie Landry-Marquis, qui présidait l’audience avec sa collègue Katia Bustros.

Il a cheminé

Détenu depuis son arrestation à l’automne 2014, Fortier a purgé environ la moitié de sa peine de 11 ans de détention.

Il a profité de ce temps pour faire « un cheminement intéressant et une introspection », a noté la CLCC, en lui octroyant sa libération conditionnelle.

Fortier a même avoué avoir fait plus de victimes que les 108 jeunes pour lesquelles il a plaidé coupable.

« [Avant], je me confortais dans mon idée que toutes les jeunes filles se montrent sur leur caméra de toute façon. Je me disais : “Moi, ce n’est pas pareil [comme les agresseurs], je ne les rencontre pas, je ne les touche pas” », a-t-il témoigné mardi.

« Je ne voyais pas que c’était moi le dégueulasse. Le fait que ça soit virtuel, ce n’est pas mieux », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il avait peut-être même inconsciemment choisi le métier d’enseignant pour se rapprocher de jeunes filles.

Fortier, dont le risque de récidive est évalué à modéré-élevé, souhaite maintenant travailler comme cuisinier ou comme signaleur routier et se tenir le plus loin possible d’un ordinateur.