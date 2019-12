Une chute rapide des températures à prévoir

MONTRÉAL – Alors que les températures vont grimper au-dessus du point de congélation pour de nombreux secteurs, mardi, le passage d’un front froid va les faire chuter rapidement forçant Environnement Canada à émettre des avertissements de refroidissement soudain et de froid extrême.

Sur une grande majorité de la province, les températures seront plus que confortables, mardi. À Montréal comme à Québec, il fera par exemple 8 °C et des averses de pluie ou de neige sont attendues.

Un avertissement de refroidissement soudain a été émis par Environnement Canada pour les secteurs de Baie-Comeau, Charlevoix, Chibougamau, La Tuque, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Les Escoumins, Mont-Laurier, Pontiac, Témiscamingue ou encore les réserves fauniques des Laurentides et de La Vérendrye.

Les températures chuteront rapidement sous le point de congélation à compter de mardi matin pour les régions les plus à l'ouest et en après-midi pour les autres régions, a précisé l’organisme fédéral.

Les régions de Matagami et de Waskaganish sont touchées par un avertissement de froid extrême en raison d’un air très froid et de forts vents qui donneront un refroidissement éolien extrême dans la nuit de mardi à mercredi.

Mardi toujours, de la pluie parfois forte est prévue pour les secteurs de Blanc-Sablon, Chevery, Natashquan et de New Carlisle où de 30 à 40 millimètres pourraient tomber.