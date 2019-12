SAVARD, Roméo



À la douce mémoire de Roméo, que nous avons accompagné durant sa courte maladie. Pars en paix vers un monde meilleur. Tu resteras toujours dans nos cœurs.Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roméo Savard, conjoint de madame Françoise Dufresne, fils de feu madame Louisa Debiens et de feu monsieur Noël Savard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: feu Denis, feu Jean Marc, Dan, Christian, James R., Roch (Chantal Boudreau), Carole (Sylvain Michaud), Denis et leur mère Pauline Poirier. Il laisse également dans le deuil sa fille Laurence Dufresne (Gérald Gagnon), plusieurs petits-enfants, arrière-petits- enfants, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie funéraire. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles, jeudi le 12 décembre 2019 à 11 h. Merci à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca.