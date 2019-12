BRETON, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé paisiblement monsieur Laurent Breton, fils de feu Eva Lavoie et de feu Jean-Charles Breton et frère de feu Georges-Albert. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 décembre 2019, de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h.Les funérailles débuteront par un prélude musical à 10 h 15 assuré par l'Harmonie des Cascades et le Quintette de cuivres de la Musique du Royal 22e Régiment, sous la direction de Mathieu Rivest. Il laisse dans le deuil son fils Alfred; sa belle-fille Marie-Ève Pelchat; ses deux petits-enfants qu'il aimait tant : Éloi et Rose; ses sœurs Denise (feu Yvon Desgagnés), Fernande (feu Paul-Aimé Guay), Aline (André Deschênes), Doris, Jacynthe (Guy Martin); la mère d'Alfred, Marie-Andrée Paré; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines; ainsi que plusieurs parents et amis. Il laisse également dans le deuil ses nombreux amis et collaborateurs de la communauté musicale. Son engagement et son dévouement dans son milieu ont été maintes fois reconnus et récompensés. Il laisse un riche héritage, notamment l'Harmonie et l'École de musique des Cascades. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins intensifs (module B) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur accompagnement, leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial également à tout le personnel de la résidence Les Jardins de la Noblesse pour leur gentillesse et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie Musculaire Canada, 1425 boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 506, Montréal, H3G 1T7 ou à la fondation Laurent-Breton, 1040, avenue Belvédère, Québec, bureau 100, G1S 3G3. Des formulaires de dons seront disponibles au salon.