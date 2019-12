BOUCHARD, Emmanuel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Emmanuel Bouchard, époux de madame Josette Dupéré et fils de feu M. Gérard Bouchard et de feu Mme Yvonne Groleau. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueillera le jeudi 12 décembre de 19 h à 21 h 30 et vendredi jour des funérailles à compter de 11 h 30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial, rue du Fargy au printemps prochain. M. Bouchard laisse dans le deuil son épouse Mme Josette Dupéré; ses enfants: Isabelle (Louis Beauséjour) et François; son seul petit-fils Félix Beauséjour; ses frères et sa seule sœur: Pierre (Pauline Busque), Denys (Rachel Simard), Hélène (Richard Allen) et Pierre (Johanne Massé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupéré: Carole (Jean-Guy Bouchard), Remi (Lucie Langevin), Francine et Danielle (Pierre Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines oncles, tantes et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gérald et feu Gaston (feu Lucille Brochu). Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca