PLANTE, Brigitte



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 5 décembre 2019, à l'âge de 61 ans est décédée madame Brigitte Plante, conjointe de monsieur Jean-Louis Larochelle, fille de feu Germain Plante et de madame Yvette Roy. Elle demeurait à Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans la peine son conjoint monsieur Jean-Louis Larochelle, sa mère madame Yvette Roy (feu Germain Plante); ses frères et sœurs: Alain (Patricia Carrier), Ghyslain (Line Soucy), Angéla (Alain Larochelle), Jocelyne (Raynald Moore), Lucie (Jean-Luc Viale) et Céline (Jocelyn Marceau). Elle laisse dans le deuil les membres de la famille Larochelle: Yolande (feu Guy Chabot), feu Paul-Henri, Normand (Simone Boutin), Jeannine (Benoit Giguère), Henriette (Jean-Claude Fontaine), feu Lucille (Jean-Marie Tanguay), Marc-André, Louise (Victor Létourneau), Denis (Ghyslaine Aubin), Françoise, Martin (feu Michelle Lévesque), Alain (Angéla Plante) et Sylvie (Richard Huron). Elle laisse également dans le deuil son filleul Jérôme Lemieux; plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents des familles Plante, Roy et Asselin ainsi que de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à Janick Morin du CLSC de Bellechasse pour son support et son aide. Un sincère remerciement également au Dre Michelle Boulanger ainsi qu'à tout le personnel et bénévoles de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Leucémie et Lymphome de Canada 740, rue Saint-Maurice, bureau 602, Montréal (Québec) H3C 1L5 www.sllcanada.org ou à la Fondation de la Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David Montmagny (Québec) G5V 4P9 www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la