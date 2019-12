Dennis DeYoung sera de retour au Québec, en mai, pour interpréter l’intégrale de l’album «The Grand Illusion»

L’ex-Styx se produira le 1er mai à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec et le 2 mai au Théâtre St-Denis à Montréal avec sa tournée soulignant le 40e anniversaire de cet album de Styx.

Cette tournée anniversaire, lancée le 16 décembre 2017 à Merrillville en Indiana, reprendra la route en février en Floride.

The Grand Illusion, septième album de la formation originaire de Chicago, a été lancé le 7 juillet 1977.

Le chanteur-claviériste de 72 ans et ses musiciens interpréteront, dans l’ordre, l’intégrale de cet album qui s’est vendu à cinq millions d’exemplaires.

On retrouve sur cet album de 39 minutes, les pièces The Grand Illusion, Fooling Yourself, Come Sail Away, Supertars, Miss America, Man In the Wilderness, Castle Walls et The Grand Finale. Ils feront aussi d’autres succès de Styx.

Dennis DeYoung s’était arrêté à Québec, le 30 août dernier à l’Agora Port de Québec, lors de l’événement Agora Fest, où il avait fait l’intégrale de cet album et interprété les pièces phares de la formation qu’il a quittée en 1999.

Il sera accompagné par le batteur Tom Sharpe, les guitaristes August Zadra et Jimmy Leahey, le claviériste John Biasucci, le batteur Craig Carter et la choriste Suzanne DeYoung, conjointe du chanteur-claviériste.

Les détenteurs de billets recevront l’opus 26 East Volume 1, nouvel album de Dennis DeYoung, qui sera lancé le 10 avril, lors du spectacle..

On retrouvera, sur cet album, un duo avec Julian Lennon avec la pièce The Good Old Days.

Les billets pour le spectacle de Québec seront mis en vente vendredi à 10h à la billetterie du Grand Théâtre et sur grandtheatre.qc.ca.