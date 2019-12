Byfield dans le sillon de Lafrenière

OAKVILLE, Ontario | Les noms d’Alexis Lafrenière et de Quinton Byfield seront régulièrement évoqués dans la même phrase d’ici le repêchage du 26 juin prochain au Centre Bell.

Si l’électrisant attaquant de l’Océanic de Rimouski semble faire l’unanimité au sommet du classement des meilleurs espoirs admissibles cette saison, le centre format géant des Wolves de Sudbury pourrait bien lui ravir la place du premier appelé sur le podium au fil d’arrivée.

Les deux jeunes hommes pourraient partager le vestiaire d’Équipe Canada junior (ÉCJ) à l’occasion du tournoi du temps des Fêtes qui débutera le 26 décembre avec un affrontement contre les États-Unis.

« Pas de pression »

Les occasions de voir briller les deux plus beaux joyaux de la séance de sélection à venir

avec la formation nationale des moins de 20 ans sont plutôt rares. En 2014, Aaron Ekblad (Floride) et Sam Reinhart (Buffalo) se retrouvaient dans une position similaire jusqu’à ce qu’il soit clair qu’Ekblad serait le tout premier choix au total devant son compatriote.

« J’essaie de ne pas penser à ça et de faire ce que je dois faire sur la glace, soit jouer de la façon dont je suis capable. Le temps s’écoule jusqu’au repêchage, mais moi, je ne me mets pas de pression avec ça.

« J’essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus. Ce serait incroyable d’entendre mon nom à cette position [de numéro 1]. J’essaie de livrer le meilleur de moi-même et j’espère que mon nom sortira à ce rang », a signalé Byfield, en marge du camp de sélection final d’ÉCJ qui se déroule cette semaine à Oakville, où il est arrivé avec une journée de retard en raison de son vol d’avion annulé.

A-t-il discuté de la situation avec Lafrenière ? « On n’en a pas vraiment parlé. On s’est salué quelques fois depuis que je suis arrivé. C’est un gars occupé aussi. C’est un peu dur de lui parler pour l’instant, mais il me semble être gentil », a répondu l’Ontarien.

Joueur exceptionnel

À 6 pi 4 po et 214 lb, l’attaquant de 17 ans possède les qualités athlétiques de rêve pour une équipe de hockey même en cette ère où les petits joueurs rapides ont la cote.

À sa deuxième saison dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), Byfield continue de prouver que ses atouts physiques sont en parfaite harmonie avec son instinct offensif, comme en témoignent ses 22 buts, 35 mentions d’aide et 57 points en 30 rencontres.

« Il a le style d’un power forward qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui termine ses mises en échec et joue un style difficile à affronter. Il a d’excellentes habiletés avec la rondelle et il a un gros gabarit qui lui permet de foncer au filet. Il est devenu meilleur au fil des semaines depuis le début de la saison », a vanté le directeur général d’ÉCJ, Mark Hunter.

Un rôle, point

Byfield a toujours été l’un des moteurs offensifs de ses équipes, mais son rôle sera fort différent s’il est choisi parmi les 23 élus qui s’envoleront en République tchèque alors que le tournoi est une affaire de joueurs de 19 ans.

« Je vais prendre n’importe quel rôle qu’on me donnera pour jouer pour mon pays. C’est une belle opportunité pour moi d’avoir été invité au camp et j’espère que je pourrai faire ma place ainsi que progresser [dans la hiérarchie] à travers le tournoi », a-t-il répondu.

Dans cette optique, le principal intéressé est conscient qu’il devra s’ajuster au niveau de jeu contre les clubs du groupe mondial.

« Je crois que la marche sera plus importante là-bas. Je joue contre les meilleurs en Ontario, après ce sont les meilleurs au Canada et rendu là-bas, ce seront les meilleurs joueurs au monde de ton groupe d’âge. Je vais apprendre là-dedans et je vais essayer d’être en quelque sorte une éponge. »

Une petite surprise pour Groulx

Habitué à affronter des hockeyeurs de son groupe d’âge (16-20 ans) en saison régulière, Benoit-Olivier Groulx a fait le saut à sa première présence sur la glace contre la sélection d’étoiles universitaires canadiennes, des patineurs qui sont tous plus vieux que ceux qui tentent de décrocher le maillot à la feuille d’érable tant convoité cette semaine.

À 24 ans, certains étaient cinq ans plus âgés que le Québécois !

« J’ai essayé de frapper un gars et il m’a pas mal reviré. Ç’a été un beau bonjour, mais après ça, ç’a vraiment bien été. Tu vois qu’ils sont plus matures physiquement, mais en général, on a bien compétitionné contre eux », a lancé l’espoir des Ducks d’Anaheim aux médias francophones sur place.

Des trucs de capitaine Comtois

Rares sont les invités au camp de sélection final qui peuvent bénéficier de conseils d’un membre d’une édition antérieure d’Équipe Canada junior avant le début de l’exercice.

Cela a pourtant été le cas pour l’attaquant des Voltigeurs, Dawson Mercer, qui a pu profiter de l’expérience vécue par son ancien coéquipier Maxime Comtois, dont les projecteurs étaient braqués sur lui comme capitaine l’an passé à Vancouver. Et avant le tournoi, Comtois avait disputé ses premiers matchs dans la LNH dans l’uniforme des Ducks d’Anaheim.

« On avait un groupe talentueux l’an passé. Tu apprends de ces gars, à savoir comment gérer la pression, comment constamment s’améliorer. Il [Max] m’a parlé quelques fois cette saison en me disant de continuer et j’ai apprécié ça de sa part », a confié le patineur de 18 ans, un espoir admissible au prochain repêchage.

Un imposant complexe comme terrain de jeu

Érigé en 2010 au coût de 38 millions $ dans un cossu quartier résidentiel aux maisons identiques empilées les unes sur les autres de la banlieue torontoise d’Oakville, le Complexe Sixteen Mile Sports grouille de monde cette semaine avec la présence d’Équipe Canada junior dans ses murs.

Avec ses quatre patinoires, dont celle de dimensions olympiques utilisée pour le camp de sélection qui comprend 1500 sièges, le centre sportif sert une population d’environ 200 000 habitants. Les bannières de championnat des Blades de la OJHL (junior A), qui y élisent domicile, sont bien visibles sur les murs de la patinoire principale.

Les jeux sont loin d’être faits

Dale Hunter n’a pas hésité à employer les représentants de la LHJMQ Benoit-Olivier Groulx et Dawson Mercer dans des situations corsées lors du premier match préparatoire contre les étoiles universitaires canadiennes (U Sports), mercredi soir.

Dans un match remporté 4 à 3 par Équipe Canada junior au Complexe Sixteen Mile Sports d’Oakville, Groulx et Mercer ont répondu présent lorsqu’ils ont été envoyés dans la mêlée, tantôt en désavantage numérique, tantôt en fin de rencontre pour préserver l’avance.

Même s’il a perdu la mise en jeu avec quelques secondes et des poussières à égrainer au cadran, le capitaine des Mooseheads d’Halifax a gagné des points aux yeux de l’entraîneur adjoint André Tourigny. Ce dernier l’avait dirigé à son année de 16 ans dans la capitale néo-écossaise.

« Il a été bon durant le match et il a gagné de grosses mises en jeu. Il a échappé celle de la fin, mais il a joué un bon match », a lancé le pilote québécois qui dirige les 67’s d’Ottawa (OHL).

« Je trouve que ç’a bien été. En gros, je pense que j’ai fait ma job. Je patinais, j’y allais d’un échec avant, j’ai eu une couple de chances offensivement et ç’a bien été défensivement. La facette de mon jeu que j’aimerais améliorer, ce sont mes mises en jeu. Ç’a un peu moins bien été. Cela dit, quand tu te fais envoyer à la fin d’un match, c’est une marque de confiance de la part de ton coach », a renchéri Groulx.

Photo Agence QMI, Dominic Chan

Mercer et Groulx avaient été respectivement placés sur les deuxième et troisième trios tandis que Raphaël Lavoie, l’autre porte-couleurs des Mooseheads au camp, a eu l’occasion de se faire valoir sur le jeu de puissance sans toutefois réussir à se démarquer. Il composait la quatrième unité.

« Il y a beaucoup de joueurs qui ont de bons moments pendant le match. Il n’y a pas personne vraiment qui ne s’est démarqué en attaque. On aura une réunion intéressante », a reconnu Tourigny, qui a néanmoins apprécié certaines séquences de Quinton Byfield.

Byram impressionnant

On savait qu’il était doué, mais l’espoir de l’Avalanche du Colorado, Bowen Byram, a démontré son savoir-faire avec brio durant cette première vraie audition en contrôlant habilement le disque en zone adverse. Le défenseur de 18 ans a même inscrit le but gagnant après s’être placé à la gauche du filet en troisième période.

« En défense, [Kevin] Bahl et Bo Byram ont été solides comme le roc. Ils ont été deux des éléments clés à la ligne bleue », a souligné Tourigny.

Le gardien des Wildcats de Moncton, Olivier Rodrigue, a cédé deux fois sur 13 tirs avant d’être remplacé à mi-chemin de la soirée. Même si rien n’est joué à cette position, c’est le portier du Storm de Guelph, Nico Daws, qui a le mieux paru en bloquant neuf des 10 rondelles auxquelles il a fait face en temps régulier.