Coton ouaté marque 2019

Même si elle est arrivée tardivement dans les palmarès, la chanson Coton ouaté a marqué les auditeurs des radios musicales cette année. Du côté anglophone, c’est le duo Ed Sheeran et Justin Bieber qui a fait le plus de vagues, tandis que la musique latine effectue une montée en force. Le Journal a décortiqué l’année 2019 en musique avec différents intervenants du milieu de la radio.

Coton ouaté fait l’unanimité

Photo courtoisie, Le Petit Russe

« Heille ! Fais-tu frette ? T’es-tu ben dans ton coton ouaté ? » est incontestablement le ver d’oreille le plus fort de 2019, du côté francophone. La chanson de Bleu Jeans Bleu fait l’unanimité dans toutes les stations de radio, y compris chez ICI Musique. « Tout le monde, maintenant, veut écouter du Bleu Jeans Bleu », explique Jean-Pascal Lemelin, directeur musical à Rouge FM et Énergie.

« C’est un phénomène assez unique cette chanson-là », approuve Étienne Grégoire, de Rythme FM, The Beat et M102,9.

L’autre grand coup de 2019 : L’Amérique pleure des Cowboys Fringants. « Ça faisait longtemps que j’avais vu autant de réactions pour une chanson francophone », constate Étienne Grégoire.

Chez ICI Musique, on a surfé sur la vague hip-hop instaurée par Loud l’an dernier, en faisant jouer Sarahmée, Alaclair Ensemble, Big Flo et Oli. Dans l’esprit de diversité qui régnait à l’ADISQ, ils ont aussi fait tourner Alexandra Stréliski, Les Louanges et Elisapie.

Parmi les chansons francophones les plus jouées par les diffuseurs, on note des titres de Corneille, Laurence Nerbonne et Eli Rose.

Le grand retour de la musique latine

S’il y a une tendance à identifier à 2019, c’est la percée de la musique latine qui, selon Étienne Grégoire, s’est répandue à « l’échelle mondiale ».

Photo d'archives, AFP

« Les Québécois ont toujours aimé ça, même quand c’était considéré comme plus “quétaine”, observe-t-il. Là, la vague quétaine est passée, et on assiste à un mariage entre l’urbain, la pop, le latin, qui nous arrive par des gens comme Luis Fonsi et J. Balvin. C’est heureux comme mariage. J’ai l’impression que ça va prendre de plus en plus de place. »

Quoi surveiller en 2020 ?

Après des mois de spéculations, Rihanna va-t-elle enfin sortir un nouvel album ? Les radios sont impatientes. « Ça devait sortir l’été passé, soutient Étienne Grégoire. Je ne sais pas si elle se donne la liberté de prendre son temps, mais on l’attend ! »

Photo d'archives, Agence QMI

On sait que Lady Gaga est en préparation de nouvelles chansons, et les Jonas Brothers, qui connaissent une belle ascension, sont aussi à surveiller. Du côté québécois, les albums de Louis-Jean Cormier, Marie-Pier Arthur et Matt Holubowski figurent parmi les galettes attendues au cours de la prochaine année.

Quelques flops

Certains artistes génèrent beaucoup d’attentes lorsqu’ils lancent de nouveaux extraits. Cependant, ils déçoivent parfois.

Photo d'archives, Mathieu Belanger

Si les nouvelles chansons des Backstreet Boys fonctionnent « assez bien » à The Beat, elles n’ont pas eu l’effet escompté à Rythme FM. Le premier extrait de leur plus récent album, Don’t Go Breaking My Heart, lancé en début d’année, n’a pas connu le succès espéré, tout comme la nouveauté de Coldplay.

« Il y a eu beaucoup de réactions au début, mais finalement, ç’a beaucoup diminué pour Coldplay », soutient Jean-Pascal. Lemelin.

Le duo Sheeran et Bieber

Du côté anglophone, la pièce I Don’t Care, fruit de la collaboration entre deux des plus gros noms de la musique, Ed Sheeran et Justin Bieber, « a tout raflé », selon nos intervenants.

Photo d'archives, WENN/Avalon

Au cours de cette année où les duos ont été lucratifs, Con Calma, avec Daddy Yankee et Katy Perry, ainsi que Senorita, du couple Camila Cabello et Shawn Mendes, arrivent aussi au sommet des palmarès. Walk Me Home, de Pink, Someone You Loved, de Lewis Capaldi, et Imperfection, de Céline Dion, se sont aussi démarquées.

« Depuis que Céline Dion a fait ses shows à Montréal, on sent que sa nouvelle chanson est plus demandée », soutient le directeur musical de Rouge FM et Énergie.

Sur Spotify, les trois chansons les plus écoutées par les Québécois sont Old Town Road, de Billy Ray Cyrus et Lil Nas X en première position, suivie par Señorita et Someone You Loved.