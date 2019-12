MATHESON, Agathe Jean



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 7 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Agathe Jean, épouse de feu monsieur Thomas Matheson, fille de feu madame Annette Rioux et de feu monsieur Fortunat Jean. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Cindy (Harold Arsenault), Joan (Christian Guité et ses enfants: Alexanda, Stéphanie et Isabelle); ses petits-enfants: Kevin Arsenault, Alexandre Arsenault, Mathieu Arsenault (Jessica Guérette); Kym Matheson (Kootenay Seagal), Christophe Contant (Françoise Brousseau) et leur père Alain Contant; ses frères et sœurs: Benoît (feu Rita Côté), Bernadette (feu Pierre-Paul Belzile), feu Grégoire (Béatrice Bérubé), Lise, Paule, Jacques (Denise Saucier), Julie, Béatrice, Antoine, Fernande, Paul-Émile (Claire Voyer); sa belle-sœur Mary Matheson (Yvon Martin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h 15.La famille remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans l'amour, l'attention, les soins tout au long de son cheminement personnel durant les cinq années ainsi que pour leur dévouement, leur écoute et leur disponibilité. Sa passion pour la vie sous toutes ses formes, sa bonté et sa générosité ne s'éteignent pas et continuent de tous nous inspirer à chaque jour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone: 418 684-2260 Site web: www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.