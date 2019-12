Données personnelles: les Canadiens ignorants

MARKHAM, Ontario | Près de sept Canadiens sur dix ignorent qui détient leurs renseignements personnels, indique un nouveau sondage.

Réalisé pour IBM Canada, ce coup de sonde souligne que près des trois quarts des Canadiens ne savent pas ce qui advient de leurs informations personnelles. Ils sont 83% à penser que les compagnies doivent en faire plus pour protéger les consommateurs contre les cybermenaces et les vols de renseignements personnels.

En l’occurrence, 38% des répondants soutiennent avoir été victimes – ou connaître une personne qui a été victime – d’une cyberattaque au cours de laquelle des renseignements personnels ont été dérobés.

De plus, 25% des Canadiens ne savent pas si leurs données personnelles ont déjà été piratées ou volées.

Conséquemment, les répondants éprouvent une certaine réticence et même une méfiance concernant le traitement de leurs données personnelles. En particulier, 52% des Canadiens hésitent à magasiner en ligne en cette période des Fêtes, à cause des risques pour leurs renseignements.

«Nous entrons dans ce que nous appelons une économie de confiance, a confié Ayman Antoun, président d’IBM Canada. Les Canadiens deviennent plus conscients des entreprises qui accordent une grande priorité à la protection et à la sécurité des renseignements personnels. La conservation responsable des données doit être au cœur de l’innovation technologique.»

Par tranche d’âge, près de 57% des répondants faisant partie de la génération Z et des milléniaux (âgés de 18 à 29 ans) acceptent que les entreprises partagent leurs renseignements si celles-ci les informent à l’avance, tandis qu’à peine 44% de la génération X (âgés de 30 à 49 ans) et des baby-boomers (50 ans et plus) sont de cet avis.

Le sondage a été mené par la firme Morning Consult, du 14 au 16 novembre 2019, auprès de 2203 Canadiens.