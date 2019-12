Entre le Cirque et les Olympiques

Tout le monde s’arrache les services du chorégraphe Samuel Chouinard présentement. Quand ce n’est pas Véronique Cloutier, avec les Gémeaux et La Fureur, c’est le Cirque du Soleil, avec AXEL, ou encore les patineurs Tessa Virtue et Scott Moir, aux derniers Jeux olympiques. « Je suis chorégraphe... de tout ! » lance le Québécois en riant.

Samuel Chouinard est un homme très occupé. Quand Le Journal l’a rencontré, au début de l’automne dans les coulisses du spectacle AXEL, le chorégraphe venait de recevoir deux offres qui l’excitaient au plus haut point.

« L’équipe nationale de nage synchronisée m’a demandé de chorégraphier son programme pour les Jeux olympiques d’été [de Tokyo], lance-t-il. Je vais aller les rencontrer en janvier et on va faire un plan pour commencer les répétitions. »

Le chorégraphe s’est aussi fait offrir de travailler sur l’émission spéciale de La Fureur, qui reviendra à ICI Radio-Canada Télé le 4 janvier. « Je regardais ça quand j’étais jeune et je me disais : un jour... Là, ce jour est arrivé ! »

Et cet automne, Samuel Chouinard a passé beaucoup de temps avec le Cirque du Soleil, tout en travaillant auprès de plusieurs patineurs olympiques. « On m’a aussi approché pour le championnat du monde équestre, ajoute-t-il. Sur ma carte d’affaires, ce sera moi avec des patins et un casque de bain, sur un cheval ! (rires) »

Style urbain

D’où vient Samuel Chouinard pour être autant en demande aujourd’hui ? Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’un de ses premiers professeurs a été Vincent-Olivier Noiseux, qui a récemment travaillé sur la tournée de Janet Jackson.

En 2011, Samuel Chouinard était l’un des 10 participants de l’émission Ils dansent, animée par Nico Archambault. « C’est Nico qui m’a donné ma première chance, après ça, sur Le blues d’la métropole. On a travaillé ensemble là-dessus. C’était ma première expérience de comédie musicale. Nico était un très bon modèle. »

Spécialisé dans le style urbain, Samuel Chouinard a par la suite été invité à travailler avec Marie-France Dubreuil sur l’émission Battle of the Blades. Son passage au patinage artistique n’est pas passé inaperçu puisqu’il a reçu, en quelques mois, des appels de Joanie Rochette et Tessa Virtue.

Cette feuille de route l’a finalement mené à AXEL, qui commencera jeudi soir à Québec. « Les acrobates du Cirque me disent qu’ils ont l’impression d’être bons quand ils dansent avec moi ! » dit-il avec le sourire.

Le spectacle AXEL, du Cirque du Soleil, sera présenté jeudi soir jusqu’à dimanche, au Centre Vidéotron de Québec. Et du 19 au 29 décembre, il s’amènera au Centre Bell.