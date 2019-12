La Baie vibre au rythme du Challenge Midget AAA

Les Estacades de Trois-Rivières ont dominé de bout en bout le Wild de Kensington, en remportant l’affrontement 6 à 0. Autre match important, le Phénix du Collège Esther-Blondin et la gardienne de but Ève Gascon ont battu les Riverains du Collège Charles-Lemoyne.

Mentionnons que plusieurs dépisteurs, dont l’actuel entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec, Patrick Roy, étaient présents afin de scruter à la loupe les moindres faits et gestes des plus beaux espoirs du hockey québécois.