Le camp de l’Impact commencera le 14 janvier

L’Impact de Montréal a divulgué mercredi les détails relatifs à son prochain camp d’entraînement qui s’amorcera le 14 janvier au Complexe Marie-Victorin.

En raison de sa participation à la Ligue des champions de la CONCACAF, le club débutera son camp un peu plus tôt cette année. Puis, l'équipe s'envolera pour la Floride deux jours plus tard pour s'entraîner à Orlando jusqu'au 29 janvier. Elle restera à Montréal quelques jours avant de quitter de nouveau pour l'état floridien le 3 février et s’installer à St. Petersburg pour une cinquième année consécutive.

L’horaire des matchs présaison sera annoncé à une date ultérieure.

L’Impact quittera la Floride pour se diriger vers San Jose, au Costa Rica, en vue de son match-aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui sera disputé le 18, 19 ou 20 février contre le Deportivo Saprissa.

Le duel-retour de la série au total des buts aura lieu la semaine suivante, soit le 25, 26 ou 27 février, au Stade olympique. La partie inaugurale de la saison régulière de la Major League Soccer se tiendra le 29 février au même endroit face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.