Le joueur canadien de l'année est connu

Jonathan David a été choisi mercredi le joueur canadien de l’année, a annoncé Canada Soccer.

L’attaquant de 19 ans, qui évolue en première division belge pour le KAA Gent, a devancé Alphonso Davies, Scott Arfield, Jonathan Osorio et Mark-Anthony Kaye à l’issue d’un vote auprès de journalistes et d’entraîneurs du pays. Il remporte cet honneur pour la première fois de sa carrière.

«David a établi un record conjoint pour l’équipe nationale masculine en marquant huit buts internationaux, incluant six buts à la Gold Cup de la CONCACAF 2019, un record pour le Canada. David a été le joueur du mois de Canada Soccer en juin et en septembre», a mentionné la fédération nationale par communiqué.

Pour son club belge, l’Ontarien a totalisé 20 buts et 12 passes décisives lors des 11 premiers mois de l’année dans les compétitions de ligue et de coupe.

Son total annuel de 28 buts pour le KAA Gent et l’équipe nationale canadienne est le plus élevé pour un joueur canadien depuis 20 ans.

«Jonathan David est un excellent modèle pour les jeunes joueurs en raison de son humilité et de son talent, a dit John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine, par communiqué. Il s’est toujours rendu disponible pour représenter son pays et il a livré la marchandise avec de belles performances et des buts.»

L’attaquant a remporté le Soulier d’or et a été nommé au sein de l’équipe étoile de la Gold Cup de la CONCACAF 2019.

Il a joué 12 fois pour l’équipe nationale masculine depuis ses débuts en septembre 2018.

Par ailleurs, l'identité de la joueuse canadienne de soccer de l’année sera dévoilée jeudi.