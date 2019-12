Le secteur touristique à la recherche de 15 000 travailleurs

À l’approche des vacances des Fêtes, l’industrie touristique québécoise a besoin de plus 15 000 travailleurs pour sa saison froide, dont plus de 1000 moniteurs de ski.

« On est à la recherche de près de 1000 moniteurs de ski. On a des listes d’attente de clients qui veulent des leçons les fins de semaine », a partagé au Journal Yves Juneau, PDG de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), regroupant 75 stations.

Au Québec, les moniteurs de ski sont souvent payés au salaire minimum de 12,50 $ l’heure au départ, mais ils peuvent gagner jusqu’à 30 $ l’heure après leur certification de quatre ans, ajoute M. Juneau.

Industrie en croissance

Dans l’ensemble de l’industrie touristique, plus de 15 000 postes sont à pourvoir. Accueil, cuisine, entretien...Les régions les plus touchées par la pénurie de travailleurs sont Montréal (4800), la Montérégie (2200), Québec (1700), Chaudière-Appalaches (900) et les Cantons-de-l’Est (800).

Ces quatre dernières années, le nombre de touristes internationaux est passé de près de 547 000, en 2015, à plus de 758 000, l’an dernier, en hausse de 211 000, ou plus de 38 %, une aubaine pour les 32 000 entreprises en tourisme.

Cette hausse de fréquentation des sites donne des maux de tête aux stations de ski.