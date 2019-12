Les AA et l’anonymat

De temps à autre, nous écrivons à nos amis des médias pour les remercier de nous aider à respecter notre longue tradition d’anonymat à l’égard des membres des Alcooliques anonymes. Tout d’abord, permettez-nous de vous exprimer notre profonde gratitude. Depuis le début des AA en 1935, les membres ont reconnu que le bouche-à-oreille n’était pas suffisant en lui-même pour transmettre le message du programme d’espoir et de rétablissement aux nombreuses personnes qui souffrent d’alcoolisme. Les médias ont constitué une partie essentielle de cet effort et aujourd’hui, nous évaluons le nombre de membres d’Alcooliques anonymes en rétablissement, à plus de deux millions, dans plus de 180 pays.

Deuxièmement, nous vous demandons respectueusement de continuer à collaborer avec nous pour maintenir l’anonymat de nos membres. Le principe de l’anonymat est à la base de notre association. Ceux qui sont réticents à rechercher notre aide peuvent surmonter leur peur s’ils ont confiance que leur anonymat sera respecté. De plus, et c’est peut-être ce qui est le moins compris, notre tradition d’anonymat agit comme une balise sur les membres des AA, nous rappelant que notre programme en est un de principes et non de personnalités, et qu’aucun membre des AA ne peut présumer agir en tant que porte-parole ou dirigeant de notre Mouvement.

Lorsqu’un membre AA est identifié dans les médias, nous vous prions d’utiliser le prénom seulement (par exemple, Bob S. ou Alice F.) et de ne pas publier de photo ni d’image électronique sur laquelle le visage des membres pourrait être reconnu. Ceux qui veulent en savoir davantage sur notre Mouvement peuvent visiter la section « À l’intention des presse/médias » de aa.org. Nous espérons que vous prendrez aussi un moment pour regarder la courte vidéo sur la raison pour laquelle l’anonymat est toujours un principe vital chez les AA. Même si notre Mouvement n’émet aucune opinion sur des questions de controverse publique, nous sommes heureux d’offrir des données historiques sur les AA à quiconque en recherche.

Comités d’information publique des Alcooliques anonymes

Je trouvais important, au-delà de mon usage personnel, de diffuser votre mise au point à tous mes lecteurs et lectrices. Vu l’importance du travail qu’effectue votre Mouvement et des fabuleux résultats de votre méthode, je crois important d’en faire la promotion le plus souvent possible, et votre envoi m’en donnait l’occasion.