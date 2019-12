Les commerçants de la 1re Avenue les plus touchés par le tramway

Les commerçants de la 1re Avenue, dans Limoilou, seront les plus touchés par le passage du tramway et sont inquiets. Le maire promet de les rencontrer en premier, au début de l’année.

Régis Labeaume a passé deux heures mardi soir avec les commerçants de la 1re Avenue, afin de leur parler de ce qui s’en vient dans ce secteur, en prévision d’une rencontre plus complète et détaillée en début d’année 2020. Avec le passage du tramway dans ce milieu étroit, la rue deviendra sens unique en direction sud à partir de la 18e Rue et deux voies de tramway circuleront sur l’artère.

Inquiétudes

«C’est eux qu’on va aller voir en premier parce que ce sont eux qui sont les plus impactés et ce sont eux qui sont les plus inquiets», a exprimé le maire de Québec, mercredi matin, en comité plénier.

Ils se demandent si leurs clients vont pouvoir venir, si ce sera compliqué pour la livraison, s’il y aura possibilité de tourner à gauche, etc. «Ce sont des questions légitimes», a soumis M. Labeaume.

Avec le comité de voisinage qui se mettra en place en début d’année, on aura l’occasion d’y répondre, dit-il, rappelant que le canal de communication est ouvert et direct entre les commerçants, la conseillère Suzanne Verreault et lui-même.

Les marchands auront à ce moment-là des détails et même des présentations visuelles pour montrer comment leur environnement sera modifié.

Le maire a manifesté son soutien aux gens d’affaires qui ont pignon sur rue. «On va faire ce qui est nécessaire pour que leur chiffre d’affaires ne soit pas touché. Oui, il y aura des travaux. On leur a réexpliqué le plan de compensation et ça a apaisé des choses. Quand tu investis toute ta vie dans ton commerce, c’est normal d’être inquiet. On va travailler avec eux.»

M. Labeaume a souligné que tout le plan de circulation du secteur sera revu. «Tout va être repensé pour que les commerces soient bien desservis.»

«Ils (les commerçants) ont compris à la fin de la rencontre qu’il y avait un avantage en entier. Une 1ère Avenue reconstruite au complet. Ils ont compris que leur patrimoine allait prendre de la valeur.»

Les stations et le tunnel

D’autre part, les responsables du bureau de projet ont expliqué, mercredi, que la distance moyenne entre les 35 stations du tramway a été fixée à 680 mètres. Le choix de l’emplacement précis des stations est généralement déterminé par la densité de la population qui peut être desservie, a-t-on expliqué.

La semaine dernière, les occupants d’une résidence pour personnes âgées du quartier Saint-Sacrement ont exprimé leur inquiétude devant la possible perte de leur station habituelle de bus, sur le boulevard René-Lévesque, lors de l’avènement du tramway (rappel ici : https://www.journaldequebec.com/2019/12/05/des-aines-craignent-de-perdre-leur-arret-dautobus-et-leur-autonomie)

Interrogé par ailleurs sur le tunnel de 2,6 kilomètres qui doit relier les quartiers Saint-Roch et Montcalm, Daniel Genest, directeur de projet du réseau structurant, a laissé entendre qu’il restait beaucoup de travail à faire. «On en est à optimiser et à raffiner le tracé du tunnel», a-t-il indiqué.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla