L’omerta d’une machine détraquée

La semaine dernière, la présidente de la commission spéciale sur la protection de la jeunesse a perdu patience. Avec raison, elle dénonçait l’omerta imposée aux intervenants de la DPJ par des gestionnaires trop frileux du réseau de la santé et des services sociaux.

Son message était percutant. Laissez-les parler, sinon il lui sera impossible de savoir ce qui se passe sur le terrain auprès des enfants de la DPJ. (La création de cette commission spéciale découlait du décès horrible à Granby d’une fillette de sept ans martyrisée. La DPJ ne l’avait jamais protégée.)

Cette même omerta sévit partout. C’est un cancer qui ronge l’entièreté du réseau de la santé et des services sociaux. Dans une lettre ouverte récente, 200 chercheurs et professionnels du réseau pointent l’infâme « méthode Toyota ». Imposée par les libéraux, son unique but étant de « soigner » le plus vite possible pour le moins cher possible.

Pendant que les « usagers » du réseau ne sont plus que des statistiques alignées dans des rapports lénifiants de gestionnaires, les « soignants » mécontents sont réduits au silence. Le réseau de la santé et des services sociaux est détraqué et déshumanisé. Pour une société vieillissante, c’est une catastrophe.

Gâchis

Le gouvernement de la CAQ a hérité du gâchis. Avec la commission Laurent, il veut réparer le pot cassé de la DPJ. Bravo ! Or, d’autres souffrent tout autant dans le « système » : les enfants et adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI). Leur sort injuste commande une commission, qu’elle soit d’enquête ou parlementaire.

Ils subissent la même omerta, la même « méthode Toyota », la même déshumanisation des services. De la maltraitance et négligence ? Il y en a aussi. Épuisées, les familles naturelles sont délaissées. Quand l’enfant déficient devient adulte, les services sont rarissimes. En cela, l’autisme n’a pas le monopole des drames humains, loin de là.

Les listes d’attente pour les services en DI sont interminables. La privatisation accélérée de l’hébergement est un autre problème majeur. Promise par la CAQ, les familles naturelles attendent la parité financière avec les familles d’accueil, elles-mêmes en pénurie. Un vrai soutien financier aux familles naturelles ferait que plusieurs garderaient leur enfant ou frère ou sœur adulte au lieu de finir épuisées et obligées de les « placer ».

Pressions

Le premier ministre sait-il que des CIUSSS font même pression sur des familles naturelles pour qu’elles acceptent de « placer » leur enfant ou adulte déficient dans des ressources qu’elles jugent inadéquates ? Sait-il que si elles refusent, un CIUSSS peut les punir en réduisant la « priorisation » de leur demande d’hébergement, ou la fermer carrément ?

Bref, pour la DI, le « système » craque de partout. Même le nom d’un tout nouvel organisme de défense de leurs droits le dit clairement : SOS DI Services publics. Au secours, en effet.

La commission Laurent est une initiative essentielle. Les pouvoirs publics doivent protection aux enfants. Idem pour les Québécois déficients intellectuels, enfants, adultes ou aînés. Comme pour la DPJ, faudra-t-il une mort violente pour réveiller le « système » ?