Nathalie Fabien nommée à la direction des chaînes et de la programmation du Groupe TVA

Nathalie Fabien a été officiellement nommée directrice principale, chaînes et programmation du Groupe TVA, mercredi.

C'est donc elle qui sera responsable de ce qui sera diffusé sur les ondes de TVA, mais aussi d'AddikTV, CASA, Évasion, MOI ET CIE, Prise 2, Yoopa et Zeste.

Membre de l'équipe de TVA depuis 2009, Nathalie Fabien a précédemment été à la tête des sept chaînes spécialisées en divertissement de Groupe TVA, aidant notamment à leur repositionnement au cours du printemps dernier.

«Au cours des dernières années, Nathalie Fabien a réussi à faire évoluer nos chaînes spécialisées de divertissement dans un marché compétitif. Forte de son expérience et de ses réalisations comme directrice de ces chaînes, elle saura mener à bien ce mandat pour TVA et les sept chaînes sous sa responsabilité», a mentionné dans un communiqué Martin Picard, vice-président et chef de l'exploitation du contenu de Groupe TVA.

«C’est avec une équipe solide que j’entreprends ce défi qui me permettra d’ajouter la direction et la programmation du Réseau TVA à mon expérience des chaînes spécialisées de divertissement», s'est pour sa part réjouie Nathalie Fabien.

Cette embauche pourvoit le poste laissé vacant par le départ de Suzane Landry annoncé à la fin du mois d'octobre.