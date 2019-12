Pageau: une valeur à la hausse

MONTRÉAL | Jean-Gabriel Pageau reste assez silencieux sur ses plans d’avenir avec les Sénateurs, se contentant de dire qu’il porte ce gilet avec fierté et qu’il se concentre sur son jeu sur la glace.

Une fois le retrait des caméras à la fin de sa mêlée de presse à quelques heures du match contre le Canadien au Centre Bell, Pageau a recyclé une formule semblable pour décrire sa situation contractuelle.

« Je me concentre zéro là-dessus, a répliqué le centre de 27 ans au Journal. Je veux juste me concentrer mon jeu, c’est la seule chose que je contrôle. Je ne peux pas nier que mon contrat vient à échéance, mais je ne me laisse pas déconcentrer par ça. »

Pageau écoule la dernière année d’un pacte de trois ans lui rapportant en moyenne 3,1 millions. Le 1er juillet prochain, l’ancien des Olympiques de Gatineau pourrait tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Les Sénateurs auront donc deux options : sortir le chéquier ou l’échanger avant le 20 février 2020, date limite des transactions.

Pour le défenseur Mark Borowiecki, le choix devrait se faire logiquement.

« Je ne peux pas trop commenter ce dossier, je ne connais pas le plan. Mais si je devais construire une équipe, je le voudrais au sein de mon groupe, a mentionné le défenseur des Sénateurs. Il joue dans toutes les situations. Il voit bien le jeu, il est polyvalent. Il n’y a pas beaucoup de centres comme lui dans la LNH. »

Plus offensif

S’il y a des joueurs qui ont de la difficulté à gérer la pression d’une dernière année de contrat, Max Domi pourrait être un exemple avec le CH, Pageau compose très bien avec cette réalité.

Le numéro 44 des Sénateurs se dirige vers la meilleure saison de sa carrière. Et de loin. Après 31 matchs, il a déjà marqué 16 buts et amassé 23 points. Ses marques personnelles s’établissent à 19 buts (2015-2016) et 43 points (2015-2016).

Questionné sur sa production à la hausse, Pageau a offert une réponse intéressante.

« Je n’ai pas changé la courbe de mon hockey, a-t-il répliqué. Des fois, quand tu travailles fort, tu obtiens tes récompenses. J’ai aussi un peu de chance. Je donne mon 110%, je ne veux pas avoir de regrets. J’en suis à la dernière année de mon contrat. Je dois tout laisser sur la patinoire. J’ai une belle confiance, je suis en santé et je veux continuer sur cette lancée. »

Sur le simple plan mathématique, Pageau aura de la difficulté à maintenir un aussi bon rythme. Avant la visite au Centre Bell, il avait touché la cible 16 fois sur seulement 73 tirs. On parle d’un taux de réussite de 21,9%, le 9e dans la LNH pour les joueurs qui ont joué un minimum de 20 rencontres.

À ses quatre dernières années avec les Sens, Pageau avait un taux de réussite de 4,8%, 9,5%, 7,1% et 14,2 %.

Au sommet par un kilomètre

Il n’y a pas juste le jeu offensif qui attire le regard avec Pageau. Depuis le début de l’année, il domine son équipe avec un dossier de +19. Le défenseur Dylan Demelo suit à +7. On parle donc d’un écart gigantesque.

Au niveau de la LNH, Pageau se retrouve au 2e rang à égalité avec John Carlson, des Capitals de Washington. Le défenseur Ryan Graves, de l’Avalanche du Colorado, est au premier rang à +22.

À l’inverse de Graves et Carlson, Pageau joue pour une équipe qui n’aspire pas à une place en séries. Ça ajoute à son exploit.

« Je suis encore plus fier de mon +19 que de mes 16 buts, a dit celui qui jouait son 400e match dans la LNH. C’est mon rôle depuis mes débuts dans la LNH. Je dois être capable de défendre contre les gros trios des équipes adverses. Mon jeu défensif est tellement important. Quand tu défends bien, ça t’ouvre des chances offensivement. C’est ça ma mentalité. »

Il y a parfois moyen de remettre en doute la pertinence des plus et moins dans la LNH.

« Quand tu regardes cette statistique, tu ne peux rien débattre avec Jean-Gabriel, a répliqué Borowiecki. Ce n’est pas un hasard. Il devance tout le monde au sein de l’équipe par une grosse marge. Il retire une grande fierté de son jeu défensif et il aime obtenir la mission de ralentir les meilleurs centres de l’autre équipe. Comme défenseur, j’aime me retrouver sur la glace en même temps que lui. Il est toujours là pour t’aider et il gagne les grosses mises en jeu en territoire défensif. »