Patience récompensée

Les succès des Ravens font presque oublier qu’il y a un an à peine, ils étaient sur le point de déclarer l’état d’urgence en montrant la sortie à leur entraîneur-chef John Harbaugh. Cette organisation prend toutefois ses décisions les plus critiques avec calme, et cette approche a encore une fois porté fruit.

Il est facile d’oublier que les Ravens, aujourd’hui détenteurs d’un reluisant dossier de 11-2, ont longuement réfléchi à l’idée de repartir sur de nouvelles bases sans Harbaugh.

Ceux qui seront en action dans le dernier match du jeudi soir cette saison face aux Jets ont en effet soupesé leurs options, sans agir sous la pression populaire, pour finalement offrir une prolongation de contrat à leur pilote.

Si, aujourd’hui, cette décision paraît logique, plusieurs se demandaient s’il s’agissait du geste à poser lorsqu’ils ont annoncé la nouvelle en janvier dernier.

Après tout, Harbaugh ne livrait pas les résultats espérés aux yeux de plusieurs, depuis la conquête de 2012.

Dans les six saisons suivantes, il a guidé les Ravens seulement deux fois en séries. Dans la plupart des marchés, ce n’est pas suffisant pour assurer la survie d’un entraîneur.

Statu quo payant

Le réflexe chez plusieurs amateurs quand une équipe ne fonctionne pas, c’est de réclamer qu’un agneau soit sacrifié. Et dans le sport, c’est souvent l’entraîneur qui devient le gigot.

Les Ravens ont décidé de donner amplement de temps à Harbaugh pour redresser la barque.

Ils se sont posé la question qu’il importe de se poser quand les choses ne tournent pas rondement : Et si on limoge l’entraîneur, qui sera disponible sur le marché pour faire mieux ?

Plutôt que d’agir prestement, ils ont vite réalisé que le fantasme de plaire à une frange des partisans ne valait pas la peine de se départir d’un entraîneur respecté.

Jackson à la rescousse

Il faut dire que Harbaugh n’est pas resté les bras croisés à attendre son sort. La saison dernière, les Ravens n’allaient nulle part avec l’indigeste Joe Flacco. Avec une insatisfaisante fiche de 4-5, Harbaugh s’est tourné vers Lamar Jackson, qui a changé le cours de l’histoire pour les Ravens.

Cette saison, Harbaugh a le mérite d’avoir accepté de moduler l’équipe autour des forces de son quart-arrière, qui sort du moule. Plutôt que d’imposer un système offensif standard à Jackson, il a remis les clés de l’attaque au coordonnateur offensif Greg Roman, qui a adapté le livre de jeux aux forces de Jackson plutôt que d’exiger de ce dernier qu’il cadre dans un système prédéterminé.

Chapeau à Harbaugh et son ouverture d’esprit. Et chapeau aux Ravens, qui ont compris que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

Ma prédiction: Jets 10 c. Ravens 26