[PHOTOS] Des travailleurs d’Olymel manifestent bruyamment à Québec

Environ 250 travailleurs en grève de l’usine Olymel de Princeville ont cherché à attirer l’attention de l’industrie porcine en manifestant bruyamment devant le Centre des congrès de Québec où se tenait le «Porc Show», mercredi midi.

Deux jours après avoir bloqué l’accès à l’usine d’abattage de l’entreprise québécoise à Vallée-Jonction, en Beauce, les syndiqués du Centre-du-Québec ont sorti trompettes, sifflets et caisses de son pour interpeller, pacifiquement, leur employeur alors en marge de ce congrès qui réuni les principaux acteurs de l'industrie.

«Olymel est rendu le numéro un au Canada pour une seule et unique raison : ses travailleurs. Durant les 15 dernières années, on a fait des concessions de l’ordre de 30 à 35% de nos salaires pour qu’Olymel puisse devenir numéro un. On demande le retour d’ascenseur, c’est tout», a déclaré Steve Houle, président du Syndicat des employés d’Olymel Princeville, affilié à la CSN.

Écart énorme

Selon l’organisation syndicale, les travailleurs ont subi une baisse de salaire de l’ordre de 5,40 $ de l’heure en 2005. «Sans cette baisse, notre taux horaire moyen serait de 25,92 $ au lieu de 19,91 $ touchés actuellement», prétend M. Houle.

L’entreprise soutient pour sa part faire preuve de bonne foi à la table des négociations. Selon son porte-parole, Richard Vigneault, il y a cependant un écart «énorme» entre les deux parties sur la question salariale. Il soutient que les hausses revendiquées rendraient l’usine «non compétitive» sur le marché.

«On est convoqués pour une séance de conciliation cette fin de semaine, alors on va laisser la conciliation jouer son rôle. On est présent, on est à la disposition, et on l’a toujours été, du conciliateur», affirme M. Vigneault.

Consigne

Mercredi, la plupart des syndiqués refusaient de s’adresser au Journal. Ils avaient reçu la consigne de ne pas accorder d'entrevue aux médias. M. Houle a expliqué que cette décision a été prise avec les travailleurs en assemblée «pour que ce soit le même message qui passe».

Un employé de l’usine qui cumule 31 ans d’expérience a tout de même voulu livrer ce message en faveur des augmentations salariales.

«Ils [les patrons] savent que l’on mérite plus. Ils disent qu’ils nourrissent le monde, mais ils appauvrissent leurs employés. C’est quand même nous autres qui faisons l’ouvrage et eux se pètent les bretelles. On est tannés», a affirmé ce dernier.

Les syndiqués réclament une augmentation semblable à celle qui a été consentie l’an dernier par Olymel à ses mécaniciens, soit une hausse de 5,25 $ du taux horaire.

