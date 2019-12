[PHOTOS] La nouvelle brasserie de l'Hôtel Clarendon ouvre ce midi

La brasserie Les Mordus, située à l’Hôtel Clarendon à Québec, ouvre ses portes ce midi.

Les mordus ce sont Jacques Gauthier, Martine Plante et Emmanuelle Villa, les copropriétaires, qui s’unissent pour réaliser un projet rassembleur en plein cœur du Vieux-Québec, au coût de 1,5 M$.

Photo Diane Tremblay

Plusieurs éléments architecturaux ont été préservés et même mis en valeur. Les moulures, les plafonds, les vitraux et les divisions ont été conservés à l’exception de l’entrée principale du restaurant qui sera dorénavant située sur la rue des Jardins.

L’établissement offre 125 places assises et 14 places au bar. Les poissons et fruits de mer sont la spécialité de la maison qui présente tout de même un menu pour satisfaire tous les goûts. Pour les intéressés, le fish and chips est le plat signature.

Le restaurant servira des déjeuners tous les jours de la semaine.