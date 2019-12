Place au modernisme

Vous vous souvenez de la tradition d’envoyer des cartes de Noël ? J’en ai reçu pas mal au cours des dernières années. Modernisme oblige, ces fameuses cartes ont fait place aux souhaits électroniques depuis plusieurs années, et la tendance et la cadence ne semblent pas vouloir diminuer. Merci donc à Marcel Bérubé, de Groupe Perspective, et Benoît Pigeon, directeur de l’Office du tourisme de Québec, qui ont été les premiers à me faire parvenir leurs vœux. J’attends les vôtres qu’importe la manière !

De retour au pays

Photo courtoisie

L’AMIE – Aide internationale à l’enfance a tenu à souligner, le 24 novembre dernier lors d’un brunch au Domaine de Maizerets, le retour des stagiaires ayant participé au programme de stages PSIJ (Programme de stages internationaux pour les jeunes) en Bolivie, au Rwanda et à Madagascar. En plus de leurs présentations, les stagiaires animaient des stands afin de raconter leurs expériences et de répondre aux questions du public. Fondée en 1969 à La Pocatière, L’AMIE, qui œuvre pour le mieux-être des enfants défavorisés dans 14 pays à travers le monde, célèbre cette année ses 50 ans d’existence. www.amie.ca . Sur la photo, les stagiaires du programme PSIJ.

Convivio IGA Extra

Photo courtoisie

La Coopérative des consommateurs de Lorette qui gère trois épiceries Convivio IGA Extra (Chauveau, Loretteville et Val-Bélair) a remis récemment une contribution financière d’un montant de 75 000 $ au projet du Complexe sportif Desjardins de l’Académie Saint-Louis, qui sera accessible à la population du secteur Lebourgneuf, et ce, dès l’automne 2020. Par son généreux programme de dons, Convivio distribue annuellement 150 000 $ pour venir en aide à une centaine d’organismes. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marcel Deschênes, administrateur, CA de Convivio ; Yanic Drouin, directeur général de Convivio ; Mireille Guay, directrice générale, Académie Saint-Louis, et Didier Bicchi, vice-président, conseil d’administration de Convivio.

Huîtres et Merveilles

Photo courtoisie

La 31e soirée Huîtres et Merveilles du Club Rotary de Québec au profit du Grand Village, présentée le 21 novembre dernier sous la présidence d’honneur d’Hélène Michel, CPA Auditrice CA, chez Mallette, a réuni 400 personnes et a rapporté la somme de 101 100 $ au bénéfice de l’œuvre principale du Club Rotary de Québec, le Grand Village. Ce dernier pourra ainsi faire une différence pour les personnes vivant avec des besoins spécifiques. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre-Paul Dufour, président du CA du Grand Village et de la Fondation Grand Village ; Hélène Michel, présidente d’honneur de l’événement ; Sylvain Harvey, président du Club Rotary de Québec ; Sophie Trépanier, trésorière à la Fondation du Club Rotary de Québec ; Dino Marzaro, président du comité organisateur de l’événement et Marie-Pier Noreau, directrice générale du Grand Village.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Courtemanche (photo), mime et fantaisiste québécois, 55 ans... Daniel Alfredsson, hockeyeur suédois maintenant à la retraite, 47 ans... Michel Villeneuve, ex-commentateur sportif, natif de Beauport, 65 ans... Brenda Lee, chanteuse américaine (I’m Sorry), 75 ans... Enrico Macias, chanteur algérien, 81 ans... Rock Demers, producteur de cinéma (La Guerre des tuques), 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 décembre 2018. Huguette Uguay (photo), 91 ans, comédienne québécoise (Madame Bec-Sec dans La Boîte à Surprise et Le Pirate Maboule)... 2014. Michel duCille, 58 ans, journaliste et photo reporter américain célèbre pour avoir reçu trois prix Pulitzer... 2013. Kate Barry, 46 ans, photographe britannique et fille de l’actrice Jane Birkin... 2012. Ravi Shankar, 92 ans, maître indien du sitar... 2008. Bettie Page, 85 ans, mannequin américain souvent désigné comme la « reine des pin-up ».