Tiger Woods est en feu à la Coupe des présidents

Tiger Woods et son coéquipier Justin Thomas ont ouvert les hostilités à la Coupe des présidents, jeudi en Australie, inscrivant une première victoire pour les Américains.

Pour ce premier match du tournoi réparti sur quatre jours entre les États-Unis et la formation internationale, Woods et Thomas ont eu le dessus sur le Chilien Joaquin Niemann et l’Australien Marc Leishman.

Après cinq trous, Woods et son coéquipier avaient déjà pris les devants par trois coups grâce notamment à trois oiselets du «Tigre».

Woods et Thomas l’ont finalement emporté grâce à une avance de quatre, avec trois trous à jouer. C’est un autre «birdie» de Woods au 15e trou qui a scellé l’issue de ce match.

Pour cette première journée, les confrontations étaient de format «four-ball». Chaque joueur frappait donc sa propre balle. Seul le pointage le plus bas au total permet ainsi à une équipe d’inscrire un point.