Tokyo 2020: ça passe par Montréal pour les jeunes boxeurs

Moment crucial pour les boxeurs d’ici qui rêvent de participer aux Jeux olympiques de Tokyo : les qualifications canadiennes se dérouleront dans moins d'une semaine, à Montréal.

Lors de cette importante compétition, Marie-Jeanne Parent et Mohammed El Abdoulli tenteront notamment d’obtenir leur billet pour l'étape suivante qui aura lieu en mars en Argentine.

Parent et El Abdoulli font tous deux partie de la catégorie des 69 kilos et ont respectivement 24 et 26 ans.

Pour Parent, c’est déjà un exploit de prendre part aux qualifications canadiennes, elle qui traverse «la pire année» de sa vie, selon ses propres mots.

Plus tôt en 2019, elle a effectivement subi une grave blessure à un genou et une autre à l’auriculaire de sa main gauche qui a nécessité une amputation. Malgré ces épreuves, elle n'a pas baissé les bras.

«C’est la pire année de ma vie, mais avec une belle conclusion, a-t-elle mentionné lors d’une entrevue avec le réseau TVA Sports. Je me suis beaucoup entraînée pour être capable de revenir à 100%. Ça m’a permis de comprendre encore plus pourquoi j’aime la boxe.»

À travers toutes ces embûches, elle est parvenue à compléter son stage pour devenir enseignante.

«Mon but est d’être la meilleure enseignante qui soit et de transmettre à mes élèves les valeurs de persévérance et de travail acharné, tout en étant une boxeuse olympique», a-t-elle indiqué.

La deuxième fois sera-t-elle la bonne?

Capture d'écran TVA Sports

El Abdoulli aborde lui aussi les qualifications canadiennes, prévues du 16 au 20 décembre à l’hôtel Westin, avec confiance. Après être passé près du but par le passé, il est convaincu que cette fois sera la bonne.

«Selon moi, j’ai l’expérience qu’il faut, je sais maintenant à quoi m’attendre. Ce n’est pas un objectif inatteignable», a-t-il soutenu.

Cette fois, il a mis toutes les chances de son côté en s’entraînant avec plusieurs boxeurs de haut niveau.