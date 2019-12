Un mal nécessaire

Québec ne fera pas exception et souffrira à son tour pendant la construction de son tramway, une étape qui en vaut toutefois nettement la peine.

Les maires de plusieurs autres villes desservies par un système de transport structurant ont servi un avertissement unanime à Québec ces dernières années. Il faut s’attendre à d’importantes perturbations en phase de construction.

C’est entre autres ce que vient confirmer l’étude d’impact sur l’environnement déposée hier par la Ville de Québec. Pendant qu’on creusera et qu’on s’activera pour implanter le réseau, la circulation et la fluidité des déplacements seront alors perturbées de façon importante dans certains secteurs.

Une vaste campagne d’information en amont sera par conséquent nécessaire, et la Ville doit y veiller.

Effets positifs

Mais n’en déplaise aux oiseaux de malheur pour qui un tramway représente le mal incarné, cette étude d’impact sur l’environnement confirme aussi beaucoup plus d’effets positifs que négatifs.

De façon générale, les gains réalisés avec l’aménagement d’un réseau structurant de transport en commun (RSTC) dont la pièce maîtresse est un tramway seront majeurs.

C’est vrai tant pour la mobilité et l’accessibilité – car on offre plus de choix pour se déplacer – que pour le cadre de vie. Par définition, un tel système se veut un outil de développement qui permettra de répondre à la croissance démographique à Québec.

Cette croissance viendra ajouter 100 000 déplacements par jour dans 20 ans. La moitié de ces nouveaux déplacements seront captés par le RSTC.

Puis, on ne fait pas qu’aménager un système, a insisté avec raison Daniel Genest, directeur du bureau de projet. On s’assure de bien l’intégrer dans la trame urbaine de Québec. On en profite ainsi pour bonifier la configuration urbaine, d’où l’appellation de réseau structurant.

On ajoute espaces publics et espaces verts, en renouvelant le mobilier urbain et en élargissant des trottoirs. Les impacts pour la santé sont aussi notables, au niveau de la qualité de l’air entre autres choses.

Certes, les impacts négatifs seront grands pour les gens qui devront être expropriés. Heureusement, leur nombre demeure néanmoins limité, compte tenu de l’ampleur du projet.

Il faudra aussi s’assurer que les coupes d’arbres seront réduites au minimum. Cela représente un enjeu particulièrement important sur René-Lévesque, où l’emprise est étroite et les arbres imposants.

Les milieux humides dans Chaudière aussi seront touchés. Mais comme le tracé passera en grande majorité (92 %) en milieu fortement urbanisé, plutôt que dans des espaces naturels et verts, encore là, les dégâts seront peu étendus.

Directeur convaincant

La Ville aurait par ailleurs avantage à ce que Daniel Genest soit beaucoup plus visible et intervienne davantage dans les médias.

Très solide, s’exprimant en des termes clairs, il s’avère beaucoup plus convaincant que Rémy Normand pour défendre le projet. Il pourrait très certainement contribuer à déboulonner certains mythes tenaces.

Les études accomplissent une partie du travail. Néanmoins, les conclusions doivent être expliquées à répétition par les autorités publiques si on souhaite vraiment contrer la désinformation qui plombe la crédibilité du projet.