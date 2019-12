[VIDÉO] Philippe Bond veut un deuxième enfant

Depuis les dernières années, l'humoriste Philippe Bond a considérablement diminué ses apparitions télévisuelles. Après avoir été très exposé, il a volontairement décidé de prendre du recul pour se consacrer à son «one man show» MERCI ainsi qu'à sa famille.

Père depuis 17 mois, il avoue que sa vie a complètement changé et ce, pour le mieux. Lui et sa conjointe aimeraient même agrandir leur famille en 2020 et offrir un petit frère ou une petite soeur à leur garçon Axel.

Notre collaboratrice est allée rencontrer l'humoriste dans son quotidien pour jaser de sa nouvelle réalité de papa.

C'est un Philippe Bond posé, heureux et parfois dépassé par les évenemenent qui s'est ouvert à elle.

Philippe Bond poursuit sa tournée partout au Québec avec son spectacle Merci : https://www.philippebond.com/

