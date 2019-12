GAGNÉ, Gaston



Au CHSLD Côté Jardins, le 6 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gaston Gagné, époux de madame Ghislaine Bilodeau, fils de feu madame Antoinette Couturier et de feu monsieur Joseph Gagné. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 15 décembre 2019, de 19 h à 22 h, lundi 16 décembre 2019, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse, Ghislaine Bilodeau, ses enfants: Nancy (Pierre Savard), Marlyn (François Guillet), Dorys (Julien Paquet); ses petits-enfants: Anthony, Clara, Frédérick (Jean-Rémy Marcoux-Duguay) et Félix; ses frères et sœurs: feu Clément (Georgette Vaillancourt), Clémence (feu Marc Lemoine), feu Arthur (feu Liliane Beaudin), Gaétane, feu Roger (Marielle Soucy), feu Hector (Ghislaine Drouin), Mario (Nicole Gagné), feu Jean-Marie, Bertrand (Johanne Lemelin), Yvan (Danielle Paré), Nicole, feu Claudette (feu Jean-Yves Perron), feu Daniel, feu Jocelyn, Guylaine, France; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Côté-Jardin, particulièrement ceux du 3e étage du secteur Côté-Château. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ( 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec) Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.