TARDIF, Rachel



À la Résidence Yvonne Sylvain, le 27 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Rachel Tardif, épouse de feu André Valin et de feu Jean-Jacques Blouin, fille de feu dame Juliette Portelance et de feu Lorenzo Tardif. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12hLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Christiane (feu André Fiset), France (feu Denis Fournel), Jean (Yves Charbonneau), Jocelyne (Claude Déry), Louise (Pierre Brochu), Martine (Nathalie Roy), ses frères et sa soeur; feu Gérard (feu Huguette Morel), Paul-André (Lise Giroux), feu Marcel (Louise Meunier), Roland (feu Gisèle Deroy), Lorenzo (Marcelle Auclair), Armand (Lise Chandonnet), Michel (Linda Lajeunesse), Claire (Jean-Paul Fontaine); ses petits-enfants; Caroline, Carl, Pascal, Kim (Mathieu Leclerc), Véronique (Jean-Philippe Leclerc), Rachel, Frédéric et Maude et son arrière-petit-fils Alex; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin et de la famille Valin, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Yvonne Sylvain pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Hébergement Saint-Augustin (CHSLD Yvonne-Sylvain), 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local R-101C, Québec (Québec), G1C 1Z2, téléphone : 418 667-3910, poste 5978, pourinformation : info@fhsa.ca, site Web: www.fhsa.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.