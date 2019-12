GERMAIN, Camille



Au C H U - C H U L, le 4 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Camille Germain, époux de feu madame Yvette Chamberland, fils de feu madame Auréa Baribeau et de feu monsieur Émile Germain. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Nelson Tardif), Paul (Annie Saucier), feu Sylvie, Denis (Caroline Gagnon), André (Nadia Zacharie) et Pierre (Manon Rouillard), sa compagne Noëlla, ses petits-enfants Frédérique, Édouard, Gabrielle, Victor, Anthony, William, Thomas et Émile, ses frères et soeurs: feu Alcide (feu Thérèse Richard), feu Yves (feu Madeleine Germain), feu Lucie (feu Félix Richard), Geneviève (feu Paul Desgagnés), feu Claude (feu Lise Robert), Yvon (Claire Martel), Gaston (Patricia Charest) et Odette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ceux et celles qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances aule samedi 14 décembre 2019, de 9 h 30 à 13 h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse des remerciements à l'ensemble du personnel des Jardins du Haut St-Laurent et l'équipe soignante du CHUL.