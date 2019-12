DE LA SABLONNIÈRE, Sylvie



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 décembre 2019, à l'âge de 66 ans et 9 mois, est décédée madame Sylvie de la Sablonnière, épouse de monsieur Jacques Tremblay. Elle était la fille de feu madame Hilda Poirier et de feu monsieur Réal de la Sablonnière. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 décembre 2019 de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pascal, François (Catherine Turcotte), Alexandre et Marie Jacques (Jean-Philippe Sirois); ses petits-enfants: Simone et Emile Tremblay; ses frères: Pierre (Rosanne Paradis), René (Martine Berubé), Gaston (Barbara de la Sablonnière), feu Marc (Lyne Mathieu), Marcel (Josée Provençal) et Luc (Caroline Imbeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Soins palliatifs et Clinique P.R.E.V.O.I.R en néphrologie. Téléphone: 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.