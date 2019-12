BRETON, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 décembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Raymond Breton, époux de madame Gisèle Blais, fils de feu Paul-Eugène Breton et de feu Georgette Lamontagne. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Mélanie (Dany Delisle), Nancy (Éric Foster) et Claudia (François Bourget); ses petits-enfants: William et Rosalie Delisle, Charles, Émile et Henri Foster, Florence et Philippe Bourget; ses frères: Maurice (Lise), Raynald (Lucie) et Roger (Gina); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais: Jules (Normande), Jean-Luc (Huguette), Maurice (Monique), Denise (Jacques), Félix (Louisette), feu Gaétan, Nicole (feu Léopold), Noëlla (Pierre), Marielle (Richard) et Henriette (Donald); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr) ou au Mouvement Albatros du Québec (https://www.mouvementalbatros.org/faire-un-don). La famille vous accueillera auà compter de 14h.