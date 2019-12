GAUTHIER, Gertrude



Au CHU Pavillon de l'Hôpital St-Sacrement, le 3 décembre 2019, à l'aube de ses 100 ans, est décédée dame Gertrude Gauthier, fille de feu dame Delvina Charest et de feu monsieur Emile Gauthier. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères: Gilles (Réjeanne Blouin) et Ronald (Mariette Gosselin); ses belles-sœurs; de nombreux neveux et nièces; ainsi que ses ami(e) de la Résidence Jardins de Katerina.