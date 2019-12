GOUDREAULT, Marie Moisan



À l'Hôpital Ste-Monique, le 4 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Marie Moisan, épouse de feu monsieur Amédée Goudreault, fille de feu monsieur Pierre Moisan et de feu dame Bernadette Côté. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à 12 h 30. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Olivier (Madeleine Ratté), Maurice (Nicole Lavoie), Louis (Louise Racine), feu Rosaire, feu Marc (Lisette Couture), Marie-Marthe (feu Gérald Blier), Monique (Raymond Côté), feu Cécile (Gaétan Marcoux), Céline, Laurette (Claude Fréchette), André, Jean-Claude (Aline Bélanger) et feu Bernadette (Michel Gallichand) ; sa belle-sœur de la famille Goudreault Laurette (feu René Godin, Gaston Simard), ainsi que de nombreux neveux, nièces. Un merci sincère à l'équipe du CHSLD Ste-Monique, vous avez été une 2ième famille aimante pour elle et un soutien formidable pour moi. J'étais sa Suzon, je suis devenue la vôtre aussi au fil des 12 années passées avec vous. Je garderai pour vous tous une place spéciale dans mon cœur.