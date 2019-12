BEAULIEU, Michel



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens et après avoir livré une dure bataille contre le cancer, monsieur Michel Beaulieu, époux de madame Jeannine Seaborn, fils de feu madame Yvette Vachon et de feu monsieur Richard Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 14 h 45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, sa fille Julie (Luc Vigneux); sa petite princesse Victoria qu'il aimait tant; sa sœur Micheline (Serge Sohier); ses beaux-frères et belles-sœurs : Michel Seaborn, Jocelyne Seaborn (Philippe Mathieu), Lise Seaborn (Jacques Beaudoin), Danielle Seaborn (Denis Talbot), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à souligner le travail exceptionnel du chirurgien oncologue Éric Poirier pour les bons soins et tout le soutien offert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, téléphone : 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.