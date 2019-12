LÉVESQUE, Cyrille

(Dit Peanut)



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 4 décembre 2019, à l'âge de 75 ans et 7 mois est décédé entouré de tout l'amour des siens M. Cyrille Lévesque (Dit Peanut), époux de Mme Gisèle Lévesque; fils de feu Mme Blanche Lévesque et de feu M. Conrad Lévesque. Il demeurait à Saint-Gabriel-Lalemant de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 13 décembre de 19 h à 22 h et le samedi 14 décembre de 11 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Gisèle Lévesque; ses enfants: Guillaume, Caroline (Patrick St-Jean; ses petits-enfants bien-aimés: Audrey et Anthony. Il était le frère de: Anna (feu Maxime Pelletier), Conrada (feu Yvon Milliard), Rézia (Marcel Pelletier), feu Albini (Charlotte Lévesque), feu Jean- Marie (feu Jocelyne Thibault), Graziella (Gabriel Lévesque), Liette (Pierre Grandmaison), Donatien (feu Denise Bergeron), Régis (Mona Meunier), Ferdinand, Eddy (Jacinthe Massé). Il était le beau-frère de: feu Lionel (feu Lise Piché), feu Bertrand, feu Rita (feu Hervé Bard), Léona (Alain Fortin), feu Paul-Émile (Monique Jetté), Yvon (Johanne Loranger), Margot (Jean-Paul Bédard), Lucien, Céline (Guy Lévesque), feu Alphonse. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dre Marie-Ève O'Reilly-Fromentin, au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et des soins à domicile pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la