ANDREWS, Denis



À l'hôpital Saint-Francois d'Assise, le 4 décembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Denis Andrews, époux de madame Louise Proulx, fils de feu monsieur Paul Andrews et de feu madame Annette Cloutier. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15hIl laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils: Jimmy, sa belle-fille: Anne Lajoie (Yves), son beau-fils: Simon Lajoie; ses petits-enfants: William, Alysson, Gabriel, Angie; son arrière-petite-fille: Élizabeth, ses frères et sœurs: Michel (Yvonne), Donald (Marjolaine), Richard (Ginette), Kathleen, Steven (Danielle), Julie (André); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Michel Proulx (Denise Lavoie), René Proulx (Dianne), feu Yvon Proulx (Monique Dion), Réjean Proulx (Jocelyne), Marcel Proulx (Pierrette), Jean Proulx (Johanne),Gilles Proulx (Monique) Suzanne Proulx (feu Maurice Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, (10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5 site Internet: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.